Kiss Róbert Richárd: büntethetik a fürdőruhában ügyet intéző turistákat, de ritka a bírság

Stefano Minerva, Gallipoli polgármestere betiltotta, hogy a városban tartózkodó turisták fürdőruhában vagy meztelen felsőtesttel sétáljanak az utcákon. A csaknem tizenkilencezer lakosú város történelmi központjában a nőknek tilos fürdőruhában tartózkodniuk, de a férfiak sem lehetnek meztelen felsőtesttel. A tiltás szeptember 30-ig érvényes, és megszegőire 25-től 125 euróig (mintegy 10 ezertől 50 ezer forintig) terjedő bírságot szabhatnak ki a rendőrök. A polgármester a városi hivatalokban is öltözködési szabályt vezetett be: tilos a belépés rövidnadrágban és atlétatrikóban.

Kiss Róbert Richárd az InfoRádióban emlékeztetett, hogy az illem- és öltözködési szabályok a modern emberrel egyidősek, és ezeket az ember mindig is komolyan vette. „Gondoljunk csak bele, hogy bemehetünk-e egy mecsetbe például úgy, hogy nem megfelelően öltözködtünk. Dubajban vagy Abu Dzabiban a nagy mecsetbe vajon miként mehetünk be? De egyáltalán ellátogathatunk-e egy vallási helyre anélkül, hogy megfelelő módon felöltözködnénk? Természetes, hogy a válasz erre, nem, a helyi szokásokat, hagyományokat mindenképpen be kell tartanunk” – mondta a turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című magazinjának szerkesztője.

Az inkább szerinte a helytelen, hogy sokan elengedik magukat turistaként, emiatt aztán komolyan kell venni az intézkedéseket, és "be kell fenyegetni mindenféle bírsággal a turistákat".

Gallipoli – amely most a szigor pártjára állt – egyre népszerűbb település, a szakértő is többször is járt ott, az „olasz csizma” sarkán található, Baritól nem messze. „Valóban olyan hangulata van az egésznek, hogy mámorító lesz az a napunk, amikor ide ellátogatunk. Emiatt aztán hihetetlenül sok turista megy oda, főleg az esti órákban megtelik Gallipoli minden utcája” – mondta.

A probléma abból fakad, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy fürdőruhában vagy egy szál fürdőnadrágban sétálgathatnak a legkülönbözőbb intézményekben, bemehetnek úgy múzeumba, önkormányzati hivatalba is illő öltözet nélkül. Ebből lett elege a polgármesternek, de a döntése Kiss Róbert Richárd szerint nem példa nélküli.

„Több olyan viszonylag frekventált európai úti cél van, ahol az önkormányzat megszabta azt, hogy milyen intézménybe hogyan kell belépni, ami a mindennapi illemszabályokkal egyáltalán nem ellentétes. Jó pár olyan ország van, ahol én azt javasolom mindig az utazóknak, hogy ne rövidnadrágban induljanak útnak. Szerintem teljesen indokolható, hogy a helyi kulturális szokásokat tartsuk tiszteletben” – vélekedett Kiss Róbert Richárd.

A szakíró 178 országban járt eddig, és bár komoly előírások vannak, nem sűrűn fordul elő, hogy a bírságot – ha kis is szabják – behajtsák, hiszen nem az a cél, hogy a hírek hatására utána ne jöjjenek vendégek. Gallipoli esetében 25 és 125 euró közti bírság lehetséges, de a gyakorlatban inkább az a megoldás, hogy nem megfelelően öltözött vendégeket nem engedik be például egy hivatalba. A szakértőnem tud arról, hogy bárhol is jelentős számban szabtak volna ki bírságot. Szerinte az is visszatartó erő, hogy odamehetnek a helyi csendőr, rendőrök vagy közterület-felügyelő, és szólhat a turistáknak, ha van erről jogszabály.

„Ha felveszünk egy kendőt vagy egy inget, az szerintem nem okoz senkinek, még a legnagyobb hőségben sem, túlságosan nagy gondot” – összegzett Kiss Róbert Richárd.