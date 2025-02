Magyar Péter: nem én leszek Orbán Viktor legnagyobb kihívója, hanem a magyar nép

Magyar Péter azzal kezdte, hogy a tavaszt és a Tiszát nem lehet megállítani, az elmúlt év a fény és a sötét küzdelme volt, mindkettő erősödött. A sötétség azt bizonyítja szerinte, hogy a propaganda és a fenyegetés nem akar elfogyni, de vele szemben itt a fény, csillogó szempárok, a gyarapodó Tisza párti közösség.

Sokan kérdezik, hogy ő lesz-e Orbán Viktor kihívója. A válasza az, hogy nem, hanem egy sokkal erősebb kihívó, a magyar nép.

Ezután a hazaszeretet lényegéről beszélt, és arról, hogy a cselekvő alázatos ember segíti embertársait és adót is szívesen fizet, ha tudja, hogy az jó helyre megy, illetve értéket akar teremteni a cselekedeteivel. "Hiszem, hogy ebben mind egyetértünk", mondta, hozzátéve, hogy szerinte néhányan letértek az 1100 éves útról, a haza érdekeit semmibe véve kiárusítják a magyar földet és lerabolják a nemzeti vagyont, és a harmadik világból bűnözőket engednek be, külföldi hatalmak érdekeit a magyaroké elé helyezik. Elárulják a szerénységet és az istenfélő életet, tette hozzá.

Orbán Viktor azt reméli, hogy a gazdag amerikai Dagobert bácsi vagyonából is ki tud hasítani valamit, fogalmazott Magyar Péter. Ma nem fekete autók, hanem szürke mikrobuszok rejtik el a kormány adószedőit, akik figyelik, mit lehet elvenni még a magyar emberektől. Földet, üzletet, most már pályaudvarokat is, sorolta. A fideszes településeket is megsarcolják a gúnyos nevű szolidaritási adóval, hogy legyen miből kifizetni Tiborcz Istvánékat. Pekingtől és Moszkvától várja Orbán Viktor a megoldást a Tisza Párt elnöke szerint, de "új műsorhoz új férfi kell", mert a kiöregedett miniszterelnök nem jól érti már a világot.

Nem jött be az új gazdaságpolitika, amit Magyar Péter szerint azzal az emberrel akar megjavíttatni a kormány, aki elrontotta. Itt az idő újítani, most kell a panelházakban élők fergeteges ereje és most kell a vidék józansága, most kell a nők bölcsessége, most kellenek a Tisza-szigetekben közélettel foglalkozók tízezrei, sorolta.

A Tisza mára több Magyar Péternél, az önkénteseknél, a titokban támogató csendes hősöknél, a fővárosi és az Európai Parlamenti képviselőknél, mert Magyar szerint pártja már a remény és a megoldás együtt. Egy ernyő, ami alatt mindenki megtalálhatja a helyét, aki változást szeretne.

Ezután a kormányközeli nagyvállalkozókat ostorozta azért, mert meglátása szerint uralják az országot, egy-egy komplett ágazatot. "Saját zsebükbe tömték a jövőnket", mondta a NER-rel kapcsolatban. Számos nevet felsorolt, a médiából kevésbé ismerteket is említve. "Tudjuk, kik vagytok, tudjuk, mit tettetek, és nem felejtünk", jelentette ki, majd független igazságszolgáltatást ígért és azt, hogy lesz pénz a börtönférőhelyek bővítésére. "Úgy is mondhatnám, elindítjuk az út a börtönbe programot", mondta összegezve azt, hogy vissza akarják szerezni az ellopott pénzeket, sőt, megnyitják az ügynökaktákat is.

Úgy látja, Orbán Viktor rendszerének alapköve a félelem, hogy senki ne merjen beszélni vagy ellenszegülni. Figyelik a Facebook-oldalakat, kirúgják a pedagógusokat, ráküldik az emberekre az adóhivatalt...

Az államadósság és az állami vagyon kiárusításának stopját hirdeti meg a Tisza Párt, mert a mostani kormány kiárusítja és eladósítja az országot, nem tudja elhozni az uniós milliárdokat. Szerinte tízből hét ember úgy látja, hogy rossz irányba mennek itthon a dolgok.

Ígéreteket tett a nyugdíjasoknak:

Létrehozza a Nyugdíjasok Szolgáltatási Központját.

Megtartják a 13. havi nyugdíjat.

Kiegészítő nyugdíj jön a méltó élethez.

Állami és uniós támogatással nyugdíjasotthonokat és rehabilitációs intézeteket hoznak létre.

Képzést nyújtanak a közfoglalkoztatottaknak és segítő szolgáltatásokat biztosítanak velük az időseknek.

Helyi mesteremberek segítségével féláron javítják a nyugdíjasok életkörülményeit.

Hozzátette még, hogy országos bérrendezésre van szükség, mert elértéktelenedtek a fizetések.

A gazdaság helyreállítására tett ígéretek:

uniós források megszerzése

olcsóbban fogja az államadósságot finanszírozni a Tisza, mint a mostani kormány, a kiszámíthatóság miatt

megszüntetik a közmédia több száz milliárd forintos támogatását

leállítják a felesleges és túlárazott beruházásokat

uniós forrásokból segítik a kkv-kat és a családi vállalkozásokat

állami bérlakásépítési program indul

kiemelt figyelem a startupoknak és a kkv-knak

adómentesség és bürokráciacsökkentés az új vagy külföldről hazatelepülő vállalkozások segítésére

létrehoznak egy stabilitási alapot, amelynek a bázisa a NER-től visszaszerzett vagyonelemek fogják képezni; ennek fő célja a gazdasági stabilitás fenntartása különösen válsághelyzetek felett

10 milliárd forintos vagyon fölött vagyonnövekedési adót vezetnek be

megreformálva visszahozzák a kata adózást

államosítják a végrehajtást

vagyonosodási vizsgálat jön vezető politikusok számára, beleértve a családtagjaikat is

A megélhetési válságot és a demográfiai katasztrófa kezelésére irányuló törekvések jegyében fogják hozni az intézkedéseiket, ígérte Magyar Péter.

Ígéretek a vidéknek:

önálló vidékfejlesztési minisztérium, mert "a Tisza Párt lett a v vidék lelke".

faluközpont néven pályázati program indul az 5000 fő alatti kistelepüléseknek hasznos szolgáltatások és valódi közösségi élet létrehozására

az oktatási rendszert megújítják, megszüntetve a lemaradást és segítve a vidéki fiatalok helyben maradását

Ezután a mezőgazdaság rossz helyzetéről beszélve közölte, hogy az Agrárkamara nyújtson valódi segítséget a gazdáknak, vagy megszüntetik a kötelező kamarai tagságot. A feldolgozóipart kiemelten akarják támogatni az élelmiszerbiztonság miatt. A hatóságok nem akarják majd zaklatni a gazdákat, hanem segíteni szeretnék. Öntözési stratégia készül és segítik a gazdákat a klímaváltozás okozta nehézségek kiküszöböléséhez. Az állam a mérethatékonyságot fogja támogatni, és növelni kívánja az állatállományt, továbbá támogatni a zöldség-gyümölcs, illetve kertészeti ágazatot. Öt százalékra csökkentenék a zöldségek és gyümölcsök áfáját, majd az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját is.

"Üzenjük a magyar vidéknek és a magyar gazdáknak, hogy mostantól a Tisza lesz a családi gazdálkodók és minden kisgazda politikai közössége is", közölte, a gazdák támogatását kérve.

Szisztematikusan alulfinanszírozza a kormány Magyar Péter vádja szerint az állami egészségügyet, hogy a magánellátás felé terelje a lakosságot.

Ígéretek az egészségügy témájában:

minimum 500 milliárddal növelnék évente az állami egészségügy költségvetését

önálló egészségügyi minisztérium, a "rendőri" irányítás vége

az orvosi kamara és az érdekvédelmi szervezetek javaslatait meghallgatva alakítják át az egészségügyet

várólisták radikális csökkentése, eltörlik a teljesítményvolumen-korlátot, betegutakat jelölnek ki, prioritás lesz az orvos- és ápolóhiány csökkentése

uniós forrásokból újraindítják a kórházi felújításokat és eszközbeszerzéseket

központosítás leállítása

népszerűsítik az egészségügyi hiányszakmákat, támogatják a képzéseket

figyelem a megelőzésre és a valódi népegészségügyre

segítség az Országos Mentőszolgálatnak, az ügyeleti rendszer újraszervezése

nagyobb gyógyszerkassza a gyógyszerárak emelkedésének féken tartására

Átalakítanák az oktatást is, visszaadva az iskolák és a tanárok szabadságát, megszüntetve a Klebelsberg Központot. Önálló oktatási tárcát hoznának létre, új NAT-ot dolgoznának ki a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteivel. Az egyetemek és az MTA autonómiáját visszaadnák, ismét elérhetővé válna az Erasmus ösztöndíj program. Új tanárképzést ígért Magyar Péter, ahogy jobb tehetséggondozást és modernebb oktatási intézményeket, korszerű tudást, továbbá a szak- és a felnőttképzés fejlesztését is.

Ukrajna ügyében mielőbbi békét sürgetett. Együttműködést a Balkán és a V4-ek országaival, a magyar érdekek képviseletét Brüsszelben és Strasbourgban. Megtartaná a déli határkerítést a migráció ellen és nem engedne ki börtönökből embercsempészeket.

Ha a Tiszán múlik, csak 8 évig, maximum két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, jelentette ki.

A Fidesz-szavazóknak azt üzente, hogy menjenek a Tisza Párttal, hogy a gyermekeik és az unokáik majd büszkék lehessenek rájuk.

"Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatni nem szabad", idézte Deák Ferencet a Tisza elnöke, aki szerint a Fidesz már tudja, hogy "vége van, (...) az utcai harcosból remegő Kádár lett".