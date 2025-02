Még nem tisztázott, hogy miből veszi meg Rákosrendezőt a főváros

Vitézy Dávid az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a rákosrendezői telekre a BKM-nek a hulladékkoncesszió bevételeiből van pénze, mert "ott volt egy egyszeri bevétel a hulladékhasznosító mű átruházásából, ami 33 milliárd forint, ezt használja erre a város" - fogalmazott a frakcióvezető a hírportál szombati cikke szerint. A 33 milliárd forint ugyan elég az első két részlet kifizetésére - amelynek összege 30,5 milliárd forint - de a harmadik részletet, a 20,9 milliárd forintot még elő kell teremtenie a városnak 2039-ig - közölte a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

Mint mondta, a terület megtisztítását és fejlesztését magántőke bevonásával kell elvégezni, de úgy, hogy amennyire lehet, a telek maradjon fővárosi tulajdonban, vagyis a beruházók csak a felépítmény tulajdonjogával rendelkezzenek. Vitézy Dávid azt hangsúlyozta, hogy emellett az is fontos mi és hogyan épül, milyen magas épületek, milyen funkcióval jönnek létre.

Ugyanakkor Vitézy Dávid kijelentette: három fő feltétele van annak, hogy Rákosrendezőből építési telkek legyenek. Ezekből az első kettőről, a szemét eltávolításáról és a kármentesítésről sok szó esik, szemben a harmadikkal - amely egyben a legnagyobb is -, a vasút átépítésével. "Azokat a rákosrendezői vágányokat, ahol tehervonatok álltak 50 éve, de ma már fa nő a helyükön, el kell bontani. Erre a MÁV nélkül nincs lehetőség a jogszabályok alapján, nem az van, hogy kimegyünk, és lefűrészeljük a síneket a többiről" - fogalmazott Vitézy Dávid.

MOHU: a hulladékkoncesszió bevételeiből biztos nem veszi meg Rákosrendezőt a főváros

A MOHU Budapest összesen 39 milliárd forintot fizetett a BKM-nek a MOHU Budapest 50 százalékáért és annak működtetéséért. Viszont ebből az összegből 17 milliárd forintot a BKM csak a közös tulajdonú MOHU Budapest fejlesztésére költhet. Ezt az összeget letéti számlán kell tartani, másra fordítani nem lehet - hangsúlyozta a MOHU.

Azt is közölték, hogy 2024 végén e szerződés részeként további mintegy 13 milliárd forintért vásárolt meg a MOHU Budapest a fővárostól egy részben EU-s forrásból megvalósuló hulladékválogatót és logisztikai telepet is. Ezt a vételárat is csak az EU-s támogatással összefüggésben használhatja fel az önkormányzat.