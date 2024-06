Kezd komoly fejtörést okozni az árvíz a vízügyeseknek

A vízállása órák óta – 480 centiméter körül – tetőzés közeli állapotban van Körmendnél; a valaha mért legmagasabb vízállás itt 520 cm volt – mondta az InfoRádióban Siklós Gabriella kedd reggel, hozzátéve: a vízügyes kollégák adatai, illetve véleménye alapján még nem beszélhetünk tetőzésről, miután most újra áradnak a Rába legjelentősebb mellékvizei, a Strém- és a Pinka-patak, amik „elképesztő” mennyiségű csapadékot hoztak az elmúlt egy-két napban.

A szóvivő érdekességként jegyezte meg, hogy utóbbi vízfolyás, azon felül, hogy a korábban mért legmagasabb, 405 centis vízállását bő egy méterre meghaladta, és 508 centire emelkedett, elkezdett kiönteni Ausztriában a medréből, ezáltal nem érkezett meg az összes víz Magyarországra, amire korábban még nem volt példa. Ráadásul a vízgyűjtőt újabb csapadék érte, ami bár a radaron „nagyon csúnyán” festett, és szolgáltatott is némi ijedelmet az éjszaka, reggelre úgy tűnt, talán mégsem volt annyira sok – tette hozzá a szakember.

Ami nagyon fontos, hogy Körmendnél 3 kilométeren elkészült a gát magasítása, ahol pedig kellett, megerősítették. Ennek megépítésén vasárnap éjjel 360-an, hétfő napközben 470-en dolgoztak a vízügy szakembereinek az irányításával; Siklós Gabriella ezúton is köszönetét fejezte ki a civilek segítségéért. Hétfőről keddre virradóan 40 szakember – a szombathelyiek és a miskolciak közösen – folyamatosan figyelték, és figyelik továbbra is a gátnak az állapotát. Beavatkozásra egyelőre nem került sor, de maga a védekezés folyamatos több száz vízügyes részvételével a Rába egész szakaszán, illetve a Szigetköznél és Győrnél is jelen vannak a szakemberek a Dunánál. Bár a Duna vízgyűjtőjéről kisebb utánpótlás érkezik, de alapból sokkal telibb a meder, mint egy héttel korábban, plusz Győrnél a Rába is táplálja.

A szakember újfent hangsúlyozta:

egy-egy árvíznél nem feltétlenül a tetőzés az, ami a legkritikusabb, hanem az azt követő időszak: ugyanis a különböző szivárgások a gát összeroskadásához is vezethetnek, amennyiben nem észlelik azokat időben a szakemberek

– magyarázta. Tehát ezen a héten még egészen biztosan nem lankadhat a figyelem, és harmad- vagy másodfokú készültségben lesz a vízügy.

Pontos adatok erről egyelőre nincsenek, de Siklós Gabriella szerit a Pinka-folyó és a Rába környékén található kisebb települések vélhetően komoly károkat szenvednek el az áradások miatt. Emlékeztetett: a jogszabályok alapján a kistelepülések árvízi védekezéséért az önkormányzat fele, de szükség esetén műszaki segítséget kérhetnek a vízügytől. Ez hétfőn két helyen, Pornóapátin és Szentpéterfán meg is történt, miután a két falút elöntötte a víz.

Változott a helyzet

Végül, de nem utolsó sorban a szóvivő arról is beszámolt, hogy az elmúlt 24 órában a Tisza vízgyűjtőjén is elkezdett esni az eső; a Sajón, a Hernádon és a Tarnán érkeznek árhullámok, és egyik pillanatról a másikra kialakulhatnak harmadfokú vízállások, ezért a vízügyeseknek ott is figyelniük kell. Hozzátette: innentől kezdve az Országos Műszaki Irányító Törzs dolga lesz napról napra nehezebb, mert az OVF jelenleg nem tud vízügyeseket átcsoportosítani. „Itt most már nagyon-nagyon komoly fejtörést okoz ez a kollégáimnak, de nyilván megoldják a vízügyesek, csak most már egyre többfelé, 900 kilométeren van árvízvédelmi készültség” – fogalmazott.