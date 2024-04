Egyedülálló intenzív képzést indít a Mathias Corvinus Collegium a jövő vezetői számára

A már több mint 7300 hallgatóval rendelkező MCC a diploma megszerzését követően is kínál képzéseket a fiataloknak. A Vezetőképző Akadémia a tehetséggondozó intézmény képzési struktúrájának záró elemeként a pályakezdő, komoly ambíciókkal rendelkező diplomás fiataloknak nyújt egyedi, máshol nem elérhető térítésmentes képzést - írja közleményében a Mathias Corvinus Collegium.

A program révén olyan ismereteket kaphatnak a fiatalok, amelyek segítségével versenyelőnyre tesznek szert, jobban megállják a helyüket a munka világában, később hatékony vezetőkké válhatnak. A képzés célja, hogy a hazánkat és a világot jól ismerő, reális önképpel, fejlett kompetenciákkal rendelkező, döntésképes, tettre kész vezetői utánpótlást biztosítson Magyarország számára.

Fókuszban az egyéni fejlesztés és a valós, gyakorlati tapasztalatok megszerzése

Az ősszel induló egyéves képzés egy intenzív felkészítéssel kezdődik az alapkompetenciák, alapismeretek átadásával, majd az ezt követő féléves időszakban a hallgatók egyre mélyebb tudást szereznek a vezetői munka lényegéről. Ezalatt kurzusok, tréningek, céges szervezeti látogatások és kapcsolódó projektfeladatok, exkluzív beszélgetések, tanulmányutak és közösségi programok váltják egymást.

A képzés nem titkolt célja, hogy a hallgatók ne csak tantermekben, oktatóktól, hanem azon kívül, és egymástól is tanulhassanak, továbbá a piaci világban is kipróbálhassák magukat. Ennek érdekében a Vezetőképző Akadémia hallgatói egyhetes szervezeti látogatások keretében közelebbről is megismerhetnek, mind a köz-, mind a versenyszférában különböző iparágakban tevékenykedő kis-, közép- és nagyvállalatokat, valamint azok működési környezetét, módszereit.

A szakmai programok keretében lehetőségük nyílik felső- és középvezetőkkel közvetlenül is találkozni, szakmai beszélgetéseket folytatni. A teljes képzés ideje alatt több mint száz szervezet működéséről szerezhetnek személyes tapasztalatot, miközben tréningek, coaching, szupervízió és konzultációk sora segíti az egyéni, személyre szabott fejlődésüket.

Ismert gyakorlati szakemberek a Vezetőképző Klubban

A Vezetőképző Akadémia egyik fontos programelemeként működő Vezetőképző Klubban a közélet és a vállalati világ meghatározó személyiségei teszik tiszteletüket. Az eseményeken a diákok kisebb csoportokban beszélgethetnek a meghívott vezetőkkel, akik közvetlenül is megoszthatják tudásukat, tapasztalataikat.

A Vezetőképző Akadémia vendége volt az elmúlt időszakban sok más neves meghívott között Lévai Bálint, a BioTechUSA ügyvezető igazgatója, Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, Nikos Zois, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. vezérigazgatója, Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő, Bakai Kristóf Péter, NAV pénzügyőr dandártábornok, vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettes, Stumpf István alkotmányjogász, korábbi miniszter, Dobó Kata színművész, rendező, Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, Kemény Dénes, válogatott vízilabdázó, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, akik mind inspiráló beszélgetések keretében osztották meg vezetői és élettapasztalataikat, szűk körben.

Tanulmányutakkal a gyakorlati képzés erősítéséért

A Vezetőképző Akadémia hallgatói a tanulmányutak során több, mint 50 napot töltenek el a Magyarországon, a Kárpát-medencében, Európában és a tengerentúlon egyaránt. A szakmai programok keretében a legmagasabb szintű döntéshozókkal, vezetőkkel, polgármesterekkel, tisztviselőkkel, tanácsadókkal történő beszélgetések nagyban támogatják hallgatóink világlátásának, személetmódjának bővítését. Az idei tanévben a többi között Romániában (Erdély), Belgiumban, valamint az Egyesült Államokban, a Dél-afrikai Köztársaságban és Ázsiában is jártak a hallgatók.

Jelentkezés után többkörös felvételi

A jelentkezők a többkörös felvételi eljárás során tehetnek tanúbizonyságot szakmai rátermettségükről, illetve motivációjukról. A tesztek kitöltése, (intelligencia és szövegértés, szövegírás), majd a szóbeli forduló után a legjobban teljesítő jelentkezők egy úgy nevezett Assessment Center alkalmon vesznek részt, ahol a személyes kompetenciákat is vizsgálják. Az MCC által támogatott térítésmentes képzés ösztöndíjat és kollégiumi férőhelyet is biztosít minden hallgatója számára.