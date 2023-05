Kiszámolták a nyugdíjas-inflációt, benyújtották a számlát az idősek

Az év elején 15 százalékos nyugdíjemelés történt, de már akkor látszott, hogy az év elején hónapokon át rosszul járnak az idősek az ennél jóval magasabb pénzromlási ütem és a még sokkal dermesztőbb élelmiszer-inflációs adat miatt.

Nem meglepő, hogy a nyugdíjasszervezetek elkezdtek számolni, Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának elnöke az InfoRádióban elmondta, több probléma is van a "csak" 15 százalékos emeléssel: "Még a tavalyi évet sem sikerült rendesen befejezni, mert a 14 százalékos nyugdíjemelés után 15,2 százalék volt az éves infláció, amit januárban tudtunk meg, tehát a kormány tartozik nekünk 1,2 százalékkal. Az ezt megelőző évben is 0,3 százalékkal elmaradt, tehát már másfél százalékot hiányoltunk az év elején. A másik ok, hogy a nyugdíjasok fogyasztói szerkezete miatt a nyugdíjas-infláció mindig magasabb, mint az átlagos infláció. A KSH folyamatosan figyeli a fogyasztási szokásokat: van egy nemzetgazdasági átlag, és van egy külön fogyasztói kosár a nyugdíjasokra.

Mi már nem veszünk lépegető exkavátort és lapos tévét sem,

nagyberuházásaink nincsenek, tartós fogyasztási cikkeket ritkán vásárolunk. Viszont sokkal többet költünk élelmiszerre, gyógyszerre, rezsire" – magyarázta Juhász László.

A nyugdíjasok inflációja számításaik szerint most két százalékkal magasabb, mint az átlagos; az első negyedéves nemzetgazdasági átlag most 25 százalék körül van, 27 a nyugdíjas.

"Emellett az élelmiszerárak inflációja 40 százalék fölött van, ehhez képest a 15 százalék nagyon kevésnek látszik" – mutatott rá, és hozzátette, a kompenzációig "a nyugdíjasok hiteleznek a kormánynak", ezért kérik, hogy ne várjon a kormány novemberig, ameddig a törvény szerint korrigálni kell.

"Mi most azt kérjük, hogy már június 1-jétől legyen egy 3-5 százalék körüli emelés. Kérjük a másfél százalékos elmaradást, és egy 3 százalék körüli emelést. Ha a másfél százalékot nem lehet megkapni, akkor 5 százalék emelést kérünk most" – fordította a követelést a számok nyelvére. És ezt még egy visszafogott, nem túlzó követelésnek tartja Juhász László.

Három héttel ezelőtt egy nyilatkozatot is kiadtak, amit Magyarország kormányának címeztek, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek el is küldték, egyelőre nem érkezett válasz.

A jövőről szólva elmondta, május 12-én érkezik az áprilisi inflációs adat, azt megvárva újabb levelet írnak majd.

Szerinte azok vannak most nagyon nagy bajban,

akik 140-150 ezer forintnál alacsonyabb ellátást kapnak havonta, nekik egy külön egyszeri, 75 ezer forintos segítséget is kérnek.

Számításaik szerint ez 100 milliárd forintos tétel lenne a költségvetésben, de lenne fedezete: "a világbajnok 27 százalékos áfából megnövekedett bevétele van most a költségvetésnek, ráadásul az alacsony nyugdíjjal rendelkezők azonnal vissza is fizetik élelmiszeráfa formájában".

