Nemzetközi szervezetekhez fordul a PSZ, és kezdődik a sztrájkszervezés

A Pedagógusok Szakszervezetének az iskolakezdés napján kiadott kiáltványában az áll, hogy a szakszervezet szerint a kormány évek óta nem ad választ a szakmai követelésekre, helyette "látszattárgyalásokat folytatnak valódi döntések nélkül". Kiemelik, az OECD-tag uniós országok között Magyarországon a legalacsonyabb a pedagógusok fizetése, a diplomás átlagbér körülbelül 60 százalékát teszi ki. Ezért követelik, hogy a kormány ezt legalább 90, majd 100 százalékra emelje. Sürgetik továbbá az oktatást segítők bérrendezését, hiszen ők 2008 óta nem kaptak fizetésemelést.

Kiáltványukban is kitértek arra, hogy a pedagógusok sztrájkjogait rendeletben, majd törvényben korlátozták - mint írták - Európában egyedülálló módon.

Gosztonyi Gábor, a szakszervezet alelnöke az InfoRádióban elmondta: a sztrájktörvényben, illetve a nemzeti köznevelési törvényben bevezetett módosítások miatt már az ILO-hoz, vagyis az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez fordultak. Ha pedig az alkotmánybíróság nem ad nekik igazat, akkor "el fognak menni Strasbourgig".

Úgy értékelik, hogy nemcsak itthon kell küzdeni a magyar oktatás jövőjéért, hanem az európai színtéren is. A nemzetközi fellépés alatt a sajtónyilvánosságon kívül olyan szervezetek megkeresését is értik, amelyeknek valamilyen módon ráhatása lehet a magyar kormány "viselkedésére".

Az alelnök szerint a minőségi oktatás megteremtése a cél, ami egyébként az Alaptörvényben is célként szerepel. Úgy látják, hogy az egyszeri, 45 százalékos, azonnali béremelés tudná megoldani, vagy legalábbis csökkenteni az állításuk szerint, majdnem 16 ezres pedagógushiányt.

A kormánnyal folytatott augusztus 10-i sztrájktárgyalás után - a rezsicsökkentés-csökkentésére hajazva - bejelentették a sztrájkfelfüggesztés felfüggesztését, a szervezés tehát újraindul. Gosztonyi Gábor szerint vannak olyan intézmények, amelyekben már most szeretnék kifejezni az elégedetlenségüket.

"Meg is várjuk, hogy ezen a héten és a jövő héten ezek milyen százalékban valósulnak meg.

A két szakszervezet pedig közösen elkezdi szervezni a tavaszihoz hasonló nagy, országos munkabeszüntetés lehetőségét"

- fejtette ki a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke.

Van, ahol folytatódik a tanárok körében a polgári engedetlenség (a Népszava információi szerint a Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Széchenyi István Kéttannyelvű Általános Iskola tanári körében). Ezzel kapcsolatban az interjúban elhangzott: bármennyire szeretné azt sugallni a kormány a két szakszervezeti vezető számára elküldött levelében, a szakszervezetek soha nem is szervezték és nem is fogják szervezni a polgári engedetlenséget. Az ugyanis egy egyéni munkavállalói akció. A szakszervezetek szerint ezekért is a kormány a felelős, hiszen olyan kilátástalan helyzetbe sodorta az oktatásban dolgozókat, hogy egész egyszerűen elkeseredésükben más tiltakozási módot - olyat, ami látható és érezhető - nem találtak egyelőre.

