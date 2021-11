Azt már tudni, mennyi magyar fertőződött meg legalább egy oltás után

A Nemzeti Népegészségügyi Központ az Átlátszó adatigénylésében szereplő kérdések közül egyre már válaszolt, így kiderült, hogyan alakul a legalább egyszer oltottak száma a regisztrált napi fertőzötteken belül.

Az adatokból az látszik, hogy a fertőzöttek közel fele rendelkezett legalább egy oltással, amikor elkapta a vírust. Ez azonban nem a leglényegesebb adat, hiszen azt eddig is tudtuk, hogy a rendkívül fertőző delta az oltottakat is elérheti. Az viszont nem ismert, hogy a vírusos oltottak közül mennyien kerültek súlyosabb állapotba és kórházba, vagy esetleg haltak meg - ennek megelőzésében jó hatékonyságú ugyanis az oltás. Mindehhez persze azt is tudni kellene, hogy mennyi fertőződött kapott két vagy három oltást. A portál egyelőre vár az adatokra, az NNK-nak 90 napja van válaszolni a közérdekű adatigénylésekre és ez még nem telt le.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor