Az egyháznak az online térben is ott kell lennie

Nagy Balázs Az aktív hitélet támogatása digitális eszközökkel című konferencián úgy fogalmazott: az egyháznak minden embert el kell érnie, ezért ha az emberek újságokból, rádióból, televízióból tájékozódnak, keresztény újságokat, rádiókat és televíziókat kell létrehozni, ha pedig az ember az online térben van jelen, akkor az egyháznak is ott kell lennie.

Az egyház a történelem során mindig el tudta érni az embereket, ezért ha ez jelenleg nehezebben megy, jobban kell látszani - mondta. Hozzátette: a konferencia célja, hogy bemutassa azokat a jó gyakorlatokat, amelyek ezt elősegítik az online térben.

Kiemelte: az egyházaknak fel kell térképezniük, milyen digitális eszközök, felületek, módszerek szolgálják a leghatékonyabban a missziós munkát.

Ebben segítséget nyújt, hogy a koronavírus-járvány alatt online lelkigyakorlatok, házashétvégék, lelki vezetések voltak, amelyek során tapasztalatot lehetett szerezni abban, mi működhet online és mi igényel személyes jelenlétet - fűzte hozzá.

Elmondta: Magyarországon régóta elérhetők és folyamatosan gyarapodnak a hit megélésének digitális megoldásai, ilyen például az online Biblia és a közösségi keresztény platformok, amelyek bármikor elérhetők telefonon.

Felhívta a figyelmet arra, hogy van, amikor a jelenlét nem helyettesíthető.

"Az online szentmisék csak a tűz megőrzésére voltak hivatottak, fellángolásra nem"

- mondta a helyettes államtitkár, aki emiatt örömtelinek nevezte, hogy a Magyarországon megrendezett eucharisztikus kongresszus ráirányította a figyelmet a jelenlét fontosságára.

Szerinte az egyháznak versenyelőnye van, mert abban a korban, amikor az értékek tagadása divat, felerősödnek azok a platformok, amelyek szilárd elveket hirdetnek. "Ahol a nihilizmus mindent leural, ott felértékelődnek azok a terek, ahol az igazságról beszélünk, márpedig a teremtett ember ösztönösen keresi az igazságot. Segítsünk abban, hogy meg is találja azt!" - fogalmazott a helyettes államtitkár.

Nagy Balázs beszélt arról is, hogy a koronavírus-járvány miatt előtérbe kerültek a digitális megoldások többi között az oktatásban, a munkavégzésben és az ügyintézésben is, így azok a társadalmi csoportok, amelyek eddig nem voltak rászorulva az online térre, olyan fejlesztésekkel ismerkedhettek meg, amellyel időt, energiát és pénzt is spórolhattak, a digitális világban korábban is otthonosan mozgók pedig újabb innovatív platformokkal találkozhattak.

Gál András Levente, a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője videóüzenetben arról beszélt:

a DJP célja az induláskor az volt, hogy olyan programokat támogasson, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek digitálisan kompetensek legyenek.

A konferencia célja, hogy kérdéseket tegyen fel arról, és válaszokat adjon arra, hogyan támogathatja a digitalizáció a hitéleti tevékenységeket - mondta.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos