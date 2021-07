Itt a kötelező oltás, szeptember 1-je a határnap

Két hete jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány terjedése miatt szükséges újabb lépéseket, és ennek részeként azt is, hogy kötelezővé teszik a Covid elleni oltást az egészségügyi dolgozóknál. A Magyar Közlöny csütörtöki számban jelent meg a részletszabályokat is tartalmazó kormányrendelet.

Eszerint az első oltást szeptember 1-jéig kell felvenniük az érintetteknek, csak azok mentesülnek, akiknek szakorvosi véleménnyel alátámasztott egészségügyi felmentésük van. Nem hozható létre az egészségügyben semmilyen jogviszony, ha a dolgozó nem vette fel a védőoltások valamelyikét a következő területeken:

alapellátás

ügyeleti ellátás

járóbeteg-szakellátás

diagnosztika

fekvőbeteg-szakellátás

mentést igénylő ellátás

betegszállítás

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátás

fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása (dolgozók és fogvatartottak alapellátása)

közvetlen lakossági gyógyszerellátás

Egyadagos oltás esetén szeptember 1-jéig kell lebonyolítani az oltást. A kétadagos oltásoknál az elsőt kell beadatni eddig az időpontig, a második adagét az oltást végző orvos jelöli ki. Ez a kötelezettség alól csak az mentesül, akinek erre orvosi szakvéleménnyel igazolt egészségügyi oka van.

A munkáltató felhívására az egészségügyi dolgozónak öt napon belül hitelt érdemlő módon igazolnia, hogy beoltották, de a Magyarországon jelenleg elfogadott oltóanyagok bármelyike alkalmas rá. Aki a felszólítást követően 15 napon belül nem mutatja be az oltási igazolást vagy a mentesítésről szóló szakorvosi véleményt, annak a foglalkoztatotti jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Ebben az esetben az elbocsátott dolgozót sem felmentési idő, sem felmondási idő, sem végkielégítés nem illeti meg.

A rendelet augusztus 1-jén lép hatályba.

Nyitókép: Máthé Zoltán