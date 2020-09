A schengeni övezetben elvégzett koronavírus-tesztet is elfogadják a beutazóktól - a nap hírei

A jövőben a schengeni övezet országaiban elvégzett koronavírus-tesztet is elfogadják a Magyarországra beutazóktól - egyebek mellett erről döntött a kormány. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint döntöttek arról is, hogy a magyarországi sportrendezvényekre való beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. Itthon megrendezett nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR teszt eredménnyel, és van a rendezvényre jegye.

A tavaszi koronavírus-járvány megmutatta, hogy mit kell tenni a legrosszabb helyzetben - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar védekezési rendszer bevált, így csak óvatosan szabad változtatni. Beszélt arról is, hogy ezután is az Egészségügyi Világszervezet protokollja szerint halad a fertőzöttek regisztrálása és tesztelése. Kiemelte: továbbra is az idősek védelme a legfontosabb, ezt követi az iskolák védelme, majd pedig a gazdaság működtetése. A kormányfő egyúttal arra kérte a fiatalokat, hogy fokozottan tartsák be a megelőzésre vonatkozó szabályokat.

A kórházaknak mostantól az eddigi dupláját, az összes ágy 20 százalékát kell készenlétben tartaniuk a járvány miatt. Kásler Miklós miniszter külön felhívta kórházvezetők figyelmét arra, hogy az utasítás végrehajtása nem eredményezheti a betegek idő előtti elbocsátását. A tárca közleménye kiemeli, hogy az egészségügyi ellátásokban nincs korlátozás, ugyanakkor továbbra is fontos az óvintézkedések fokozott betartása. Hangsúlyozták, hogy a kórházak ahogy eddig, úgy ezután is minden szükséges védőfelszerelést megkapnak.

Négy fejlesztési zónát hoz létre a gazdaság további erősítésére a kormány. A Dél-dunántúli-, az Északnyugat-magyarországi-, a Dél-alföldi- és az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónát érintő komplex program célja, hogy a gazdaságilag és kulturálisan is egységes területet képező történelmi régiók nemzetközi összehasonlításban is versenyképes gazdasági egységként fejlődhessenek.

Véget ért a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által meghirdetett 3 napos sztrájk. Ebben különböző időpontokban és időtartamban több mint 5 ezer munkavállaló vett részt. Az önkormányzati dolgozók az összefogás, a közös érdekérvényesítés jegyében az ország szinte minden részén szerveztek valamilyen tiltakozó, figyelemfelhívó megmozdulást. Ugyanakkor jelezték: az alaptörvényben rögzített dolgozói joggyakorlást, a sztrájkban való részvételt jelentősen korlátozta a politikai kiszolgáltatottság, és az egyéni egzisztenciák féltése.

Egyeztetést kezdeményezett a Színház- és Filmművészeti Egyetem helyzetéről a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A találkozó kedden lesz, a meghívást az egyetem vezetése, az intézmény fenntartójának vezetője és az egyetemi hallgatói önkormányzat vezetője is elfogadta. A rektori konferencia és a HÖOK előremutató folyamatnak tartja a struktúraváltást, de úgy véli, hogy az csak akkor vezethet eredményre, ha a fenntartó és az egyetem is azonos elképzelések mentén kezdi meg az együttműködést, e nélkül az egyetem és a hallgatók is sérülnek a folyamatban.

Indokoltnak tartja a lakások turisztikai célú hasznosításának korlátozását a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta: a lakbérek szélsőséges emelkedése a budapestiek széles rétegei számára tette megfizethetetlenné a lakásbérlést, és ehhez a lakások szálláshellyé alakítása is hozzájárult. A főpolgármester azután írt erről, hogy egyeztetett a lakásokat kiadók képviselőivel és civil szervezetekkel.

Egyértelműbb, kiszámíthatóbb utazási szabályozást sürgetett az unióban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy a brüsszeli testület közös megközelítést javasol a tagállamoknak ezen a területen, hogy az utazó számára is egyértelmű legyen melyik államban milyen szabályozás van érvényben. Hangsúlyozta: a határokon átnyúló utazás szabadsága az egyik legnagyobb előny Európában; munkavállalók és diákok milliói függnek ettől.

A NATO minden szövetséges országa elítéli az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus ellen elkövetett gyilkossági kísérletet. A szövetség főtitkára úgy véli, hogy ez egyben az alapvető demokratikus értékek elleni támadás is. Jens Stoltenberg az Észak-atlanti Tanács rendkívüli ülése után azt mondta: a vegyi fegyvernek számító novicsok típusú idegméreggel végrehajtott gyilkossági kísérlet a nemzetközi jog súlyos megsértése, ami nemzetközi választ követel.

Kevesebb vonat közlekedik szombattól Budapest és Bécs között. Az osztrák vasút közölte, hogy a hónap elejétől érvényes kötelező határellenőrzés miatt a nemzetközi utasforgalom drasztikusan visszaesett. A kimaradó nemzetközi járatok egy részét a MÁV-Start a magyarországi szakaszon pótolja. A menetrendi korlátozás a Győr és Bécs között közlekedő EuRegio vonatokat nem érinti.