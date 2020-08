Magyarországon a kutatások szerint évente 1,8 millió tonna élelmiszer kerül a kukába - mondta az InfoRádiónak Hargitai Lilla, a Médiaunió ügyvezető igazgatója. Vagyis a háztartások által megvásárolt élelmiszer harmada végzi hulladékként. Ez Hargitai Lilla szerint azt jelenti, hogy túl sokat és egyáltalán nem tudatason vásárolunk, pedig rengeteg mindent lehetne kezdeni a megvett élelmiszerrel.

Úgy fogalmazott, hogy a most induló „Élj maradéktalanul!” kampánynak részben morális okai vannak, mivel nagyon sok ember éhezik, és mindig lenne valaki más, aki az egyébként kukába kerülő élelmiszert még elfogyasztaná. Másrészt gazdasági okai vannak a figyelemfelhívásnak, mivel

nagyjából évi 120 ezer forintot spórolhatna egy háztartás az élelmiszerpazarlás megfékezésével.

"Arra szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy attól, hogy valami tegnap készült, még ma is megehető, és elképzelhető, hogy lefagyasztva is újrahasznosítható" - hangsúlyozta Hargitai Lilla. Hozzátette:

ez a probléma idén különösen súlyos, mert a karantén alatt az emberek felhalmoztak,

és biztosan van a háztartásokban olyan élelmiszer, amit csak azért vettek meg, mert úgy gondolták, hogy most sokáig nem fognak hozzájutni. Szerinte itt az ideje, hogy ezeket a készleteket fel is használjuk, még a minőségmegőrzési idő lejárta előtt - érdemes ezt folyamatosan ellenőrizni is.

Környezetvédelmi szempontból is káros az élelmiszer-pazarlás, a mezőgazdaság ökológiai és karbonlábnyomát növeli a fel nem használt élelmiszer, így hozzájárul a klímaváltozáshoz is – hívta fel a figyelmet Hargitai Lilla. Amíg ugyanis az élelmiszer eljut hozzánk, jelentős környezeti terhelést okoz, amihez még a kukába került étel feldolgozásának - például különböző káros gázok felszabadulásával járó - terhelését is hozzá kell számítani. A környezettudatos életmód része, hogy lehetőség szerint ne termeljünk hulladékot, ami az élelmiszerhulladékra is igaz - tette hozzá Hargitai Lilla.

2021 februárjáig tart az a hazai médiumok összefogásával, a társadalmi üzenet eljuttatására alkalmas felületek - rádió és televízió reklámok, spotok, interjúk, laphirdetések, óriásplakátok - térítésmentes felajánlására építő kampány, amely az élelmiszer-pazarlás problémájára hívja fel a figyelmet. Az ingyen hirdetések mellett roadshow-t terveznek és áruházi megjelenéseket, ahol az emberek konkrét tippeket, tudást kaphatnak ahhoz, hogy mit lehet kezdeni az élelmiszerrel, ha a minőségmegőrzési idő lejárta körül még felhasználhatónak ítélik azt.

Az „Élj maradéktalanul!” kampány ideje alatt az érdeklődők hasznos tippeket, recepteket és tanácsokat kaphatnak az élelmiszerpazarlás csökkentésére a www.eljmaradektalanul.hu weboldalon.

