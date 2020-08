Egyre több B+R tárolóra lenne igény a kerékpárosok részéről

A B+R kerékpártároló olyan, mint a P+R autóparkoló, csak az az előnye, hogy sokkal kisebb helyen elfér, és az autókkal összevetve sokkal több biciklit lehet parkoltatni benne egy adott területen - mondta Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettese az InfoRádióban. A forgalmas tömegközlekedési csomópontoknál pedig nagyon könnyen meg lehet oldani, hogy például az ingázó utazásoknál autó helyett a kerékpár és a tömegközlekedés kombinációját használják az emberek. Hollandiában ez nagyon elterjedt. "Amikor ott elkezdték tudatosan kiépíteni a vasútállomások mellett a nagyon vonzó tárolókat - akár mélygarázsokat is -, megnőtt a vonattal közlekedők száma, hiszen biciklivel messzebbről el lehet érni az állomásokat, mint gyalog, és könnyebben le lehet parkolni, mint autóval" - közölte Halász Áron.

Budapesten az elmúlt évtizedben jelentek meg a megfelelő kialakítású B+R parkolók, de még nincsenek elég helyen. "A Magyar Kerékpárosklub 2008-ben kezdeményezte először a BKV-nál, hogy a HÉV-állomásokon létesítsenek kerékpártárolókat, aztán ez a metróépítéseknél és felújításoknál is elkezdődött" - idézte fel az elnökhelyettes. Ezt követően az elmúlt években sok helyen építettek fedett és bekamerázott kerékpártárolókat is.

"Jelenleg nagyjából 30-40 hely van, ami fővárosi kezelésű állomásokon elérhető.

Erről azonban nincs pontos kimutatása a Kerékpárosklubnak" – mondta Halász Áron. Emellett sok vasútállomáson építettek ki jó minőségű - azaz fedett és megfelelő kerékpártámaszokkal ellátott - tárolókat. Rámutatott: nagyon fontos, hogy ezek az emberek számára jól látható helyen, közel legyenek az állomások bejáratához, mivel ezzel is reklámozzák ezt a lehetőséget, hogy ide könnyen ki lehet tekerni a közeli lakónegyedekből és gyorsan át lehet szállni. Az is fontos, hogy esetleg be legyenek kamerázva, viszont a felhasználók is tehetnek a biztonságért: ha olcsóbb bringával járnak és egy jobb minőségű lakatot használnak. "Ha nem vonzó a tolvajnak és nehéz is ellopni, akkor valószínűleg nem is fogják elvinni" - tette hozzá Halász Áron.

"Egyre többen csinálják azt, például a Dunakanyar településein, Gödön, Dunakeszin, Vácon, hogy kitekernek a biciklitárolóhoz, felülnek a vonatra, és a Nyugati Pályaudvarnál felvesznek egy másik, olcsóbb, egyszerűbb biciklit a tárolóból és azzal tekernek tovább a nagykörúton vagy a Belváros felé. A MÁV idén bővítette a Nyugatinál lévő kerékpártárolóit, amelyek nagyon gyorsan megteltek és látszik hogy ezeket használják, ha adnak rá lehetőséget" - tette hozzá az elnökhelyettes.

Újabb B+R parkolók létesítésével kapcsolatos tervekről nincs tudomása a klubnak, szándékokról azonban igen.

"Mindig, amikor megkeresi a Kerékpárosklub az önkormányzatokat, vagy például most a MÁV-ot, a BKK-t, akkor támogatni szokták az ötletet. De hogy fognak-e épülni ilyen tárolók, azt nem tudjuk. Viszont nagyon fontos lenne, hogy ez megtörténjen" - tette hozzá Halász Áron.

Beszámolt arról is, hogy megmaradt a kerékpáros közlekedés koronavírus-veszélyhelyzet alatti népszerűsége. "Júliusban például újabb kerékpáros forgalmi rekordot mértek a Hungária körúton, ráadásul hétköznap, egy olyan útvonalon, ami nem kifejezetten kirándulós kerékpáros útvonal " - mondta Halász Áron. Szavai szerint június végén dőltek meg a Csepelre vezető kerékpárúton és a budai rakparton is a rekordok. "Bőven a veszélyhelyzet eltörlése után is sokkal többen kerékpároznak, mint korábban" - tette hozzá Halász Áron.

Nyitókép: Pixabay.com