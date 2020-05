Tovább csökkentek az egészségügyi jövedelmek

Számos egészségügyi dolgozó jövedelemcsökkenést kénytelen elkönyveln ia veszélyhelyzet idén, szakszervezet, és a szakdolgozói kamara becslése szerint legalább 20-30 százalékos a kiesés az érintetteknél - írta a Népszava. A lap szerint az egészségügyi szakdolgozók felének-kétharmadának, az orvosok közül szinte mindenkinek van másod-, harmadállása. Akadnak olyanok, akiknek a havi jövedelmük akár harmadát-felét is adhatja a túlmunka.

Mivel azonban a veszélyhelyzet kihirdetésekor megtiltották a külföldön vagy belföldön végzett pluszmunkákat, az ellátás átmeneti átszervezése és a betegek hazaküldése miatt pedig sokakat állásidőre, vagy a szabadságuk kivételére köteleztek.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke úgy becsülte,

a szakdolgozók most kénytelenek minimum 20-30 százalékkal kevesebből megélni.

Beszámolt azonban arról is, hogy több koronavírusos betegeket fogadó intézményben - helyenként eltérő mértékben ugyan - pluszjuttatást is adtak a dolgozóknak. A Szent Imre kórházban a covidos betegek mellett dolgozók márciustól bruttó 100 ezer forintot, az egyéb pácienseket ellátók 70 ezret, a műszaki-gazdasági hátteret biztosítók 50 ezret kaptak. Hasonló többlet járt a Korányi Pulmonológiai Intézetben és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben is.

Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) általános alelnöke szerint a fővárosi szakdolgozók egynegyedét, a vidékiek jelentős részét szabadságra küldték. Sokan havonta legalább két hétig úgynevezett állásidőn voltak. De már az alapbérük csökkent 25-30 százalékkal amiatt, hogy nem tudtak ügyeletet, éjszakai műszakot vállalni. Ezért

sok egészségügyi szakdolgozó kénytelen nettó 120-140 ezer forint fizetésből megélni.

Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a kórházak saját költségvetésük terhére adhatnak juttatást, attól függően, hogy milyen szerepet vállaltak a koronavírus elleni védekezésben. Példaként említettek, hogy egyes helyeken a szakorvosok és szakdolgozók kaptak fejenként 20-40 ezer forint határozott idejű bérkiegészítést, máshol azok, akik az izolációs vagy karantén osztályokon zajló munkában vettek részt, a teljesített órákat emelt szorzóval (180 százalékkal) számolták el márciusban és áprilisban. Megjegyezték azt is, hogy az egészségügyi szakdolgozók bruttó 500 ezer forintos juttatást kapnak a járvány miatt. Ennek kifizetését azonban nem részletezték.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán