Batman a múlté, Banksy szemében az ápolónők az új szuperhősök – videó

A falfestményt a Southamptoni Egyetemi Kórház falán fedezték fel szerdán. A személyazonosságát titkoló művész szerdán az Instagramon is kiposztolta új művét és kísérőszövegként annyit fűzött hozzá, hogy „Game Changer” (forradalmi váltás).

Paula Head, a kórház vezetője a Twitteren üzente meg, hogy milyen büszkék Banksy művére, amely a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) kórházban dolgozó alkalmazottainak mond köszönetet. Mint írta, az alkotás arra inspirál, hogy megálljunk és átgondoljuk ezt a példátlan helyzetet.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nem ez Banksy első műve, korábban a szintén otthoni karanténban dolgozó művész telerajzolta lakása fürdőszobáját huncutkodó patkányokkal. "A feleségem utálja, ha otthon dolgozom" - fűzte akkor a kiposztolt fotókhoz.

A new painting by Banksy unveiled at University Hospital Southampton, in south England, shows a young boy choosing to play with a nurse toy over superheroes Batman and Spiderman https://t.co/bRdYvUB0Pc pic.twitter.com/a6g2H2znjS