Orbán Balázs: a turisztikai határnyitás a legnehezebb kérdés

A kisebb határátkelők forgalma továbbra is korlátozott, mert a koronavírus külföldről érkezett Magyarországra, és fennáll a veszélye annak, hogy újra behozzák az ide érkezők – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Orbán Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

"Az ingázóknak a határforgalom jelen pillanatban is biztosított valamennyi szomszédos ország felé, bizonyos szomszédokkal már nagyon jó együttműködés alakult ki, és az összes határátkelő működik, másutt ez csak a tervek része. Nyilván a teljes határforgalmi nyitás még kényes kérdés, mivel a külföldről érkezett vírussal kapcsolatban

fennáll a veszély, hogy ismét behurcolják"

– fogalmazott Orbán Balázs, de szerinte "a legkeményebb diónak" a turisztikai határnyitás tűnik.

Vélhetően a határforgalom korábbi rendre történő teljes visszaállása lesz a legkésőbbi intézkedés, amit a kormány majd megléphet, de ezzel a legtöbb európai ország is hasonlóképpen lesz.

Azt is elmondta, 3565 lélegeztetőgép áll az orvosok rendelkezésére, a kihasznált kapacitások 30 százalék körüliek, a működtetéséhez szükséges személyzet szintén készen áll. Az eszközök 5 százalékát kell most bevetni a koronavírusos betegeknél.

"Továbbra is az a számításunk alapja, hogy ha a járvány elszabadul, nyolcezer lélegeztető- és altatógépre szükség lehet annak érdekében, hogy az emberéletek között az orvosoknak ne kelljen választaniuk. Ehhez igazodnak a beszerzési terveink, és a magyar illetékesek is dolgoznak azon, hogy magyar eszközökkel is elő lehessen állni a szükséges időben" – mondta a miniszterhelyettes, és egyértelművé tette, hogy

a 8000 gép mellé is lehet megfelelő számú személyzetet állítani.

A kiskunhalasi konténerkórházról elmondta: működik, alkalmas arra, hogy bármelyik pillanatban betegeket fogadjon, de jelenleg beteget nem ápolnak benne, de alkalmas az enyhébben és a súlyosabban megbetegedettek gyógyítására is.

"Magyarország részéről nagyon komoly teljesítmény, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült egy ilyen járványkórházat létrehozni, reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de ha igen, tud betegeket fogadni" – tette hozzá.

A Mathias Corvinus Collegium támogatásáról szóló törvényjavaslatról is beszélt, ez azért készült, hogy a tehetséggondozás területén az intézmény előrelépjen, ezért az MCC mögötti alapítvány vagyonkezelő alapítvánnyá alakul át, és megkapja a Mol- és a Richter-részvények 10 százalékát – mondta még Orbán Balázs, aki szerint komoly adóssága az országnak a "nemzeti elit" képzése.

A teljes beszélgetést alább meghallgathatja.

Orbán Balázs - 1. rész

Orbán Balázs - 2. rész

Nyitókép: MTI/Varga György