A mesterséges intelligencia gyógyít már a Semmelweis Egyetemen

Ha valakinek hirtelen féloldali gyengesége, beszédzavara, aszimmetriája alakul ki, az orvostudomány azt mondja rá, hogy az egyik agyféltekében hirtelen agyi érelzáródás alakult ki. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni és kórházba menni, nem ügyeletre indulni vagy orvossal konzultálni.

Mint Gunda Bence, a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának adjunktusa az InfoRádióban elmondta, ilyen esetben a mentő tudja már, hogy a legközelebbi stroke-centrumba kell menni, még akkor is, ha nem tudni pontosan, mi okozza a beteg baját, ahhoz mindenképpen képalkotó vizsgálatra van szükség, az esetek nagy részében egy CT-vizsgálatra, amely választ ad arra a kérdésre, hogy agyvérzésről vagy agyi érelzáródásról van-e szó; a kettőnek teljesen ellentétes a kezelése.

A feltérképezés a hagyományos eljárásban nagyon hosszú idő. Itt lép színre a mesterséges intelligencia.

"Egy új szoftver az orvos keze alá dolgozik, a segítségével

sokkal gyorsabban és magabiztosabban tud dönteni a betegnek megfelelő kezelésről"

– mondta Gunda Bence.

A beteg beérkezésétől a kezelésig eltelő időt mérik, a szoftver nélküli 44 percet sikerült 41 percre redukálni, ami nem tűnik nagy spórolásnak, mégis az.

"Percek alatt idegsejtek százezrei halnak el, tehát a három perc is nagyon sok lehet. De abban az esetben, ha komplexebb ellátásra van szükség, akkor még nagyobb jelentősége van mindennek, még térbeli távolság is van. Márpedig az alkotott kép továbbításában is segít a szoftver távol lévő kollégáknak" – összegzett az adjunktus, így tehát például

egy katéteres beteg akár 30 percet is nyerhet.

A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikája évek óta jól teljesít szakmai összevetésben, ezért kapták "jutalmul" ingyen ezt a programot, azóta már tudományos kutatást is terveztek erre alapozva, így újabb együttműködést kötöttek, hogy a klinikumban is használható már.

Nyitókép: Varga György