Kihirdette a módosított tb-törvényt az államfő - a nap hírei

Kihirdette a módosított tb-törvényt az államfő, a jogszabály életbelépésével három havi járuléktartozás esetén már fizetni kell az egészségügyi ellátásért. Több szervezet kifogásolta a módosítást, és kérte a köztársasági elnököt, hogy küldje vissza a parlamentnek, mert úgy vélték: több százezer ember maradhat ellátás nélkül. Áder János közleményben cáfolta ezt.

Csaknem 3 milliárd forintot oszt szét a szaktárca az egészségügy és a szociális szféra több szereplője között. Egymilliárd forint jut az otthoni szakápolásra és hospice ellátás javítására. 300 millió forintot kapnak az oktatási intézményekben fontos egészségfejlesztő és felvilágosító munkát végező iskola-egészségügyi szolgálatok. Jut a pluszforrásból a betegszállítást végző szolgálatoknak is.

Januártól jelentős támogatást kapnak az 1-es típusú diabétesszel élők - erősítette meg a családügyi államtitkár. Novák Katalin elmondta: jelentősen nő és szélesebb kör számára válik elérhetővé az érintettek vércukor-egyensúlyát segítő eszközök támogatása.

Vizsgálatot indított a győri gyerekgyilkosság ügyében a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara. Agárdi Tamás a kamara elnöke közölte: az igazságügyi miniszter levélben fordult hozzá, és a vasárnap Győrben történt kettős gyerekgyilkosság ügyében soron kívüli kivizsgálást, valamint a kamara rendelkezésére álló szükséges intézkedések megtételét kérte.

Már megjelent az influenza, de járvány még nincs az országban - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a Dél-pesti Centrumkórházban tartott tájékoztatón az egészségügyben és szociális ágazatban dolgozókat is arra biztatta, hogy oltassák be magukat. Hangsúlyozta: így nemcsak magukat, hanem az általuk ápolt, gondozott embereket is megvédhetik a fertőzés ellen.

Több településen is magas a légszennyezettség a szálló por miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint Sajószentpéteren egészségtelen volt a levegő minősége. További öt település - Dunaújváros, Kazincbarcika, Miskolc, Putnok és Salgótarján - levegőminősége kifogásolt.

Kötbérkezelési hibákért bírságolta meg a Telekomot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A hivatal összesen 138 millió forint bírságot szabott ki, és kötelezte a szolgáltatót, hogy fizesse meg a jogos összegű kötbéreket az érintetteknek.

Az Európai Tanács elnöke szerint Európának békemegállapodást kell kötnie a természettel, ha meg akarja nyerni a klímaváltoztás elleni küzdelmet. Charles Michel az Európai Parlament plenáris ülésén úgy értékelte, hogy az unió jó irányban halad ahhoz, hogy elérje a karbonsemlegességet 2050-re.

A gyógyszerimport átalakítását tervezi az amerikai kormány az árak letörése érdekében - jelentette be az egészségügyi minisztérium. A reformtervezet Kanadából és más országokból származó, az amerikaiaknál olcsóbb gyógyszerek importjának engedélyezését irányozza elő.