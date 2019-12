Kétszer is borzalmakat látott a győri mészárlás hatéves túlélője

Egyelőre még sok a kérdőjel és a találgatás a megrázó győri gyermekgyilkosság ügyében. A három évvel ezelőtt a feleségét kis híján megölő, emiatt börtönbe is kerülő apa szabadulása után először találkozhatott három gyermekével, és a láthatáson közülük kettőt, egy 13 éves lányt és egy 10 éves fiút megölt, majd magával végzett,. A harmadik, szintén a helyszínen tartózkodó hatéves lány testi sérülések nélkül túlélte a családi drámát.

A Bors értesülései szerint a férfi nem bántotta a kislányt, ő volt az, aki anyjától segítséget kért, amikor megérkezett értük a győri munkásszállóra. Miután a katasztrófavédők rájuk törték az ajtót, és kimenekítették, és kórházba vitték, ahol pszichológusok vizsgálták.

A gyermek nagyanyja a lapnak azt mondta, a kis túlélő a vérengzésből nem emlékszik semmire, csak annyira, hogy nagyon megijedt, és egy takaró alá bújt el. Az emlékezetkiesésnek lehet az is az oka, hogy egyes feltételezések szerint az apa elkábította a gyermekeit.

A bulvárlap azt is megtudta, hogy a férfi legkisebb lánya a 2016-os támadást is végignézte. Ma is emlékszik a szörnyű pillanatokra, így az apja tulajdonképpen

kétszer okozott számára életre szóló traumát.

"Végignézte, ami az anyjával történt, és utána azt is, ahogyan az apja egy fürdőkádba dobott hajszárítóval végezni akart magával. Most pedig a testvérei halálát" – mondta a család egyik ismerőse. A kislányt most is pszichiáter kezeli, ahogy a nővére osztálytársait is, a kislányt ugyanis mindenki szerette, nem tudják feldolgozni a vele történteket.

