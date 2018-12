Felértékelődtek a panellakások - lapszemle

A Magyar Idők a sportért felelős államtitkárral közölt interjút. Szabó Tünde elmondta, hogy mára világosan megmutatkoznak annak eredményei, hogy a kormány 2011-ben nemzetstratégiai ágazattá minősítette a sportot. Elsősorban nem is a versenysport területén látszik a fejlődés, hanem az utánpótlás-, a szabadidősport és a kor követelményeinek megfelelő létesítményfejlesztés, valamint a rendezvényszervezés területén. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár pénteken az Inforádió Aréna című műsorának vendége lesz.

A Népszava szerint a megkérdezett budapestiek 56 százaléka azt szeretné, ha összefognának a balos ellenzéki erők, 8 százalékuk pedig ugyanezt szeretné, de azzal a kitétellel, hogy a Jobbikot is vonják be az együttműködésbe – ezt a lap a Publicus Intézet friss felmérése alapján írja. A kutatás szerint a megkérdezettek 41 százaléka támogatná az előválasztást és 55 százalékuk részt is venne egy ilyen voksoláson.

A Világgazdaság beszámolója szerint átlagosan 15 százalékkal csökkennek januártól az üres adathordozókra kivetett magánmásolási díjak, miután az igazságügyi miniszter jóváhagyta az Artisjus szerzői jogdíjakról szóló, 2019-es tervezetét. A szerzőijog-védő egyesület tájékoztatása szerint a mobiltelefonok esetében 33 százalékkal csökken a korábbi nevén üreshordozó-díj, ami az ideinél 500-1600 forinttal alacsonyabb összegeket jelent. A lap megjegyzi, hogy ez nem feltétlenül jelenik majd meg a készülékek kiskereskedelmi árában.

A Portfolio arról ír, hogy a jövő héten megint színt kell vallania a jegybank monetáris tanácsának, miközben egyre többen vonják kétségbe, hogy 2020-ig kitarthat a jelenlegi kamatszintek mellett. Egyrészt az lesz majd lényeges, mikor lép az Európai Központi Bank, melyet követhet a monetáris tanács is, másrészt néhány elemző szerint a forintárfolyamra is érdemes lesz figyelni, hiába akarnák ugyanis kőbe vésni a 0,9 százalékos alapkamatot, 340 feletti euróárfolyamnál az már egyre nehezebb lenne.

A Magyar Idők szerint újra felértékelődtek a panellakások. A lap beszámol arról, hogy rendkívüli érdeklődés mutatkozik a lakótelepi lakások iránt, ami árukban és könnyű értékesítésükben is meglátszik. Noha árelőnyük még mindig jelentősnek mondható a téglalakásokhoz képest, Budapesten a kisebb panelek már jócskán félmillió forint fölötti négyzetméteráron cserélnek gazdát.

A Pénzcentrum arról ír, hogy a magyarok háromnegyede már lemaradt a gondtalan öregkorról. A még nem nyugdíjas korban lévők 76 százaléka látja úgy, hogy késében van nyugdíjtervei megvalósításában. A megoldást a nyugdíjas munkavállalásban, vagy abban látják, hogy a közeljövőben magasabb bejelentett fizetéssel járó állásra váltanak – írta a portál egy kutatásra hivatkozva.