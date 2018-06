Mentőöv néven új balatoni vízbiztonsági programot dolgoztak ki, amelynek tesztelése idén öt település strandjain zajlik majd - hangzott el a program részeként szervezett szerdai vízbiztonsági fórumon Siófokon.

Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonsági tanácsának elnöke elmondta, tavaly lényegesen több súlyos baleset történt a Balatonon, mint a korábbi években. Ezért döntöttek úgy, hogy kielemzik a történteket, és a balatoni vízi rendészet ötlete nyomán, a vízi mentők mentorságával új vízbiztonsági programot dolgoznak ki. A munkába katasztrófavédelmi, meteorológus és infokommunikációs szakember is bekapcsolódott.

Hangsúlyozta: Európában továbbra is egyedülálló a Balaton hatszáz négyzetkilométernyi vízfelületének biztonsági rendszere, de

a növekvő vendégszám, az, hogy évente hárommillió ember fordul meg a tónál, a szélsőségesebb időjárás és a vízi balesetek száma újabb lépésekre sarkallta a program kidolgozóit.

A tó 235 kilométeres partszakaszán csaknem kétszáz fürdőhely 776 strandlejáróján özönlenek vízbe az emberek egy-egy forró nyári napon. Emellett 104 kikötő és 17 ezer vízi jármű biztonságát is garantálni kell.

A tavalyi vízi halálesetek fele egészségügyi okokból következett be, alapvetően idős, beteg embereknél, azaz valójában nem vízbefulladásról volt szó. A második legfőbb ok a vízibicikliről leugrás felhevült testtel, bódultan vagy úszástudás nélkül, és a többi tragédiában is tetten érhető volt az egyéni felelősség.

Jamrik Péter emlékeztetett arra, hogy egymilliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre a balatoni katasztrófavédelmi rendszerek - köztük a viharjelzés - korszerűsítésére 2020-ig. A horgászok kezdeményezték, hogy a teljes horgászszezon alatt legyen viharjelzés a Balatonon, de meg kell vizsgálni, nem egyszerűbb és jobb megoldás-e, ha okostelefonokat használnak ingyenes applikációkkal - tette hozzá.

Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke hangsúlyozta,

tudatosítani kell az emberekben, mire figyeljenek, ha vízbe mennek. A Mentőöv program részeként a vízi mentők megkezdték az óvodás és kisiskolás, valamint a sportoló, vitorlázó gyerekek oktatását.

Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a program egyéb elemeit idén Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Balatonfenyves és Révfülöp strandjain fogják tesztelni. Táblákkal látják el a strandi bejárókat, figyelmeztetve egyebek között a mederviszonyokra, valamint mentőeszközt kapnak a vízibiciklik és mentőmellényekkel látják el a kölcsönzőket. Ezeken a strandokon lesznek szóróanyagok, rendeznek vízbiztonsági eseményeket, flashmobokat is - sorolta.

A BFT májusi döntése szerint a Mentőöv program idei "tesztszezonjára" 23,5 millió forint áll rendelkezésre.