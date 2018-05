Nincs mérgező tej az áruházak polcain

Több millió forintot követelhetett az érintett áruházaktól az UHT tejek megmérgezésével fenyegetőző személy, tettét azonban valószínűleg nem hajtotta végre. A zsaroló indítékát egyelőre homály fedi, ugyanakkor értesülések szerint a célja a hazai tejfeldolgozás ellehetetlenítése és a magyar termékekkel szembeni fogyasztói bizalom csorbítása volt.

Tovább dagad a hét végén kirobbant tejszennyezési botrány. Szombaton a Nébih arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a megvásárolt UHT tejet csak akkor fogyasszák el, ha meggyőződtek a csomagolás sértetlenségéről, kiderült - írja a Magyar Idők. Azóta kiderült, hogy több áruházláncot is azzal zsarolt meg valaki, hogy bizonyos tételeket szándékosan megmérgez. Helik Ferenc, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője a Magyar Időknek azt mondta: a hét végén több üzletlánc és a hatóság ügyfélszolgálata is megkapta azt a bejelentést, amely szerint valaki szándékosan szennyezett be egyes UHT tejeket.

A Nébih ezt követően azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes nyomozó hatósággal, illetve az áruházláncok közreműködésével lekerültek a polcokról az esetlegesen érintett termékek. Az igazgató jelezte, a nyomozás jelen állása szerint csupán fenyegetésről van szó, mérgezés nem történt.

"Máig egyetlen szennyezett terméket sem találtunk, és megbetegedés sem történt. Ezért a Nébih és a Nemzeti Nyomozó Iroda is fenyegetésként kezeli az esetet"

– fogalmazott Helik Ferenc.

A Nemzeti Nyomozó Iroda zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást, egyelőre ismeretlen tettes ellen. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügy felderítésére nyomozócsoportot hozott létre a rendőrség. Bár az érintett üzletláncok névsora nem ismert, tegnap az Auchan és a Spar Magyarország is közleményt adott ki. Ebben felsorolták azon termékek és áruházak listáját, amelyeket érintett a fenyegetés. Egyben jelezték azt is, hogy

vásárlóik bármikor visszavihetik a megvásárolt dobozos tejeket a boltba, azokat blokk nélkül is visszaveszik az áruház munkatársai.

Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke és egyben az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója, elmondta: a hazai feldolgozás zárt rendszerben működik, félóránkénti ellenőrzéssel, ezért kizárt, hogy ott valamilyen idegen anyag a tejbe kerüljön. Az esetleges mérgezésre tehát a lánc más állomásán kerülhetett volna sor. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelen tudásuk szerint csak fenyegetésről és nem tényleges mérgezésről van szó, ezért pánikra semmi ok.

"A vásárlók bizalmát meg kell őrizni, hiszen biztosak lehetnek abban, hogy a magyar feldolgozók kiváló minőségű áruval látják el a piacot"

– fogalmazott az elnök.

Ágazati forrásból úgy tudni, hogy a zsaroló több millió forintot kért az üzletláncoktól, ezt azonban nem kapta meg. Az ügy pikantériája, hogy az áruházak nyilvánosságra hozott listája alapján kizárólag

magyar feldolgozók termékére vonatkozott a fenyegetés. A Nébih közleménye szerint a hivatalos indok a gazdasági haszonszerzés volt.

Felmerül a gyanúja annak is, hogy az akció valódi célja a magyar UHT tejekkel szembeni bizalom meggyengítése volt. Az áruházláncok és a feldolgozók ugyanis hosszú csatározás után néhány éve szövetséget kötöttek, az együttműködésnek köszönhetően pedig fokozatosan kiszorultak a boltokból a legtöbbször áfacsalással az országba került külföldi dobozos tejek.