ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.18
usd:
317.56
bux:
130328.22
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

„Hülye vagy?” Horrorszabálytalanságok a magyar autósok hétköznapjaiból – videó

Infostart

A „tahóság mesterfokozatait” igyekszik bemutatni a bpiautosok.hu legújabb videó-összeállítása. A filmet csak erős idegzetűek tekintsék meg!

Van az a pont, amikor az ember már nem is a szabályszegésen húzza fel magát. Nem azon, hogy valaki hibázik. Hanem azon a hideg magabiztosságon, amivel egyesek úgy viselkednek az utakon, mintha mindenki más statiszta lenne az ő kis egószínházukban – olvasható a bpiautosok.hu cikkében.

Az első jelenet Zuglóban pontosan erről szól.

Egy BMW-s mutatja be a tahóság mesterfokozatát, teljes természetességgel.

A furgon utasa vélhetően nevelő szándékkal intéz hozzá pár „kedves” mondatot, de már az első másodpercekből látszik: itt nincs mit nevelni. Nem zavartatja magát, nem gondolkodik el, nem kapcsol. A reakció nem szégyen, nem visszavonulás, hanem még több arc.

A második eset Nagytétényben játszódik, egy körforgalomban.

Az a hely, ahol elvileg a figyelemnek, az alkalmazkodásnak és az előrelátásnak kellene dominálnia.

Ehhez képest egy autós úgy dönt, hogy a körforgalom közepén előzi meg a motorost. Nem azért, mert vészhelyzet van. Nem azért, mert eltévedt. Egyszerűen csak siet. A motoros ráadásul nem is akart az első kihajtónál lemenni. Csak egy hajszálon múlt, hogy nem lett belőle súlyos baleset.

A harmadik eset Esztergom-Kertvárosban, a Kesztölci úton történt.

A kamerás autó mögött nagy sebességgel érkező furgonos eldönti: Levágja a lámpás kereszteződést, átlépi a záróvonalakat, a szembejövő sávban halad tovább, majd egy kanyarodó emelkedőn még előzni is támad kedve.

A negyedik jelenetnél már szinte nincs is meglepetés.

Az audisnak derogált kivárni azt az egyetlen percet a piros lámpánál. Inkább megelőzte a sort, forgalommal szemben próbált bekanyarodni. Szemből érkeztek, de őt ez sem zökkentette ki. Kikerülte az álló autót, ment tovább, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

Az ötödik eset az M4-es Üllői lehajtónál történt.

A Mercedes sofőrje nem bírta kivárni az 1-2 perces torlódást. Záróvonalon bevágott, majd a forgalom elől elzárt területen keresztül haladt tovább.

Kezdőlap    Autó    „Hülye vagy?” Horrorszabálytalanságok a magyar autósok hétköznapjaiból – videó

szabálytalanság

autózás

közlekedési kultúra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év
Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Mélyül a pesszimizmus a magyar munkaerőpiacon: a munkavállalók közel háromnegyede borúlátó a következő 2–5 év gazdasági és foglalkoztatási kilátásait illetően, miközben a munkáltatók körében is romlott a hangulat. A béremelések üteme érezhetően lassul, miközben a magas megélhetési költségek miatt a munkavállalóknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük – derül ki a Hays Hungary friss Salary Guide 2026 kiadványából, amelyet a Portfolio ismertet elsőként. A legtöbb cég idén 2,5 és 10% között tervezi növelni a béreket, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem emelnek. A felmérésből kiderült az is, hogy a munkavállalók szerint leggyakrabban semmilyen módon nincsenek kompenzálva, ha a munkaidőn túl is dolgoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét - könnyű hibázni

Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét - könnyű hibázni

A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is - pszichológussal jártuk körbe a témát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 04:21
Combos büntetés vár a kecskeméti autósra, a megengedett duplájával száguldott
2026. február 11. 04:00
Kamerák fogják árgus szemmel figyelni a városi behajtást Ausztriában
×
×
×
×