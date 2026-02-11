A Volkswagennek sikerült: kibújt a büntetővám alól

Hosszú alkudozás után az Európai Bizottság zöld utat adott a Volkswagennek: a Kínában gyártott Cupra Tavascan mégsem kapja meg a kínai elektromos autókra kivetett extra uniós vámot – írja a Reuters híradása nyomán a hvg.hu.

Fontos győzelmet aratott ezzel a német gyártó, hiszen a modell eredetileg nemcsak a szokásos, 10 százalékos importvámmal számolt volna, hanem egy további 20,7 százalékos büntetővámmal is – ami jelentősen drágábbá tette volna az autót az európai vásárlóknak.

Vannak azonban feltételei is a mentességnek: a Bizottság csak úgy engedte el a pluszvámot, hogy a Volkswagen vállalt egy minimumárat és éves importkvótát a Tavascanra.

Ezen kívül az autót nem lehet korlátlan mennyiségben és „kínai dömpingáron” importálni. A konkrét számokat a cég üzleti titokként kezeli, ami több kínai ipari szervezetnél is felháborodást váltott ki, szerintük ugyanis az EU túlzottan kétoldalú alkukat köt, miközben a kínai gyártók átlátható, általános szabályokat szeretnének. Mindemellett a Volkswagen a vámmentességért cserébe azt is vállalta, hogy európai elektromosautó-beruházásokat hajt végre.

Habár a Tavascan tavaly 36 ezer darabos kiszállítást ért el, ami a Cupra összes eladásának mintegy 11 százaléka, a vámvita jócskán rányomta a bélyegét az eredményekre, ugyanis 2025 első kilenc hónapjában az üzemi nyereség 96 százalékkal, mindössze 16 millió euróra zuhant.