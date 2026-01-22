Kamion és furgon ütközött Kajászó térségében, a furgonba beszorult embert a tűzoltók szabadították ki. Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére. A sztráda Balaton felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, nagy a torlódás – írta a katasztrófavédelem honlapján.
Lezárták az M7‑est a Balaton felé – mentőhelikopter is érkezett
Nagy a torlódás az M7-esen a 34-es kilométernél, a Balaton felé vezető oldalon baleset miatt lezárták a sztrádát - közölte a katasztrófavédelem csütörtök kora délután.
Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó
indul a nagy bagolyszámlálásNem csak gyönyörködtetnek, sokmilliárdos hasznot is hajtanak
Sokkoló felvételFöldön fekvő férfit ütött-rúgott a kidobó Pécs belvárosában
Sport a tévébenKemény 90 perc vár a Fradira
megrázó beszámolóEgyre több fénykép bizonyítja az iráni hatóságok kegyetlenkedéseit
Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben
A világgazdaság egy tartósan bizonytalan, geopolitikailag fragmentált, de technológiailag dinamikus korszakba lépett. Ebben a környezetben a befektetők számára a kulcsszó a diverzifikáció, a geopolitikai kockázatok tudatos kezelése és annak felismerése, hogy a globális növekedés motorjai egyre inkább regionális és tematikus alapon szerveződnek újra – mondta el előadásában Annalisa Usardi, az Amundi Investment Institute vezető közgazdásza a cég csütörtöki sajtóeseményén. A szakértő szerint meglepetésre idén két kamatvágást is végrehajthat az Európai Központi Bank, és izgalmas lehetőségek vannak az európai részvénypiacokon. Más meglepetéseket is vár az euróövezettől.
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members
Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.