Lezárták az M7‑est a Balaton felé – mentőhelikopter is érkezett

A világgazdaság egy tartósan bizonytalan, geopolitikailag fragmentált, de technológiailag dinamikus korszakba lépett. Ebben a környezetben a befektetők számára a kulcsszó a diverzifikáció, a geopolitikai kockázatok tudatos kezelése és annak felismerése, hogy a globális növekedés motorjai egyre inkább regionális és tematikus alapon szerveződnek újra – mondta el előadásában Annalisa Usardi, az Amundi Investment Institute vezető közgazdásza a cég csütörtöki sajtóeseményén. A szakértő szerint meglepetésre idén két kamatvágást is végrehajthat az Európai Központi Bank, és izgalmas lehetőségek vannak az európai részvénypiacokon. Más meglepetéseket is vár az euróövezettől.