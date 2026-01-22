ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Nyitókép: GettyImages/Joos Mind

Lezárták az M7‑est a Balaton felé – mentőhelikopter is érkezett

Infostart / MTI

Nagy a torlódás az M7-esen a 34-es kilométernél, a Balaton felé vezető oldalon baleset miatt lezárták a sztrádát - közölte a katasztrófavédelem csütörtök kora délután.

Kamion és furgon ütközött Kajászó térségében, a furgonba beszorult embert a tűzoltók szabadították ki. Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére. A sztráda Balaton felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, nagy a torlódás – írta a katasztrófavédelem honlapján.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Autó

baleset

balaton

torlódás

m7-es autópálya

sztráda

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?

Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?

A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

