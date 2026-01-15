Egy furcsa baleset videója: melyik autó vezetője a felelős, elindult a vita

Furcsa baleset részese volt a BpiAutósok.hu egyik olvasója, aki megosztotta videóját a közösségi oldalon.

Az eset Kecskeméten történt.

„200 méterre a lámpánál feltolódott a sor, állnak az autók. Én a kis utcából balra akarok kanyarodni, kifele haladva megállok a kötelező elsőbbségadást jelző táblánál, majd lépésben, óvatosan haladok előre, ekkor történt a csattanás” – írja a balesetben érintett egyik autós.

„Mint a videóban is látszik, a jobbról érkezők elmentek, utána bátorkodtam tovább araszolni az álló kocsik között, bár takart a kilátás a másik sávra, lépésben csorogtam előre, aminek meg is lett az eredménye. A balról érkező autó, a (neki) szembe sávban (szerintem nem épp lassan és figyelmesen haladva a kereszteződésben) megelőzte az álló kocsisort, hogy alig száz méterrel odébb bekanyarodjon a helyi vízmű telephelyére. Az először a helyszínre kiérkező két járőr a sort előző autóst vélte hibásnak (mert én megálltam, óvatosan haladtam, a másik pedig a kereszteződésben előzött…) A később a helyszínre érkező rendőr pedig már engem hozott ki vétkesnek az elsőbbségadás elmulasztása miatt” – közli a csattanót a szerző.