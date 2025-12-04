ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Egy Waymo önvezető taxi.
Nyitókép: Unsplash

Hezitálás nélkül, utasokkal együtt hajtott bele egy rendőri akcióba egy önvezető taxi – videó

Infostart

A robottaxi nem ismerte fel, hogy mi is zajlik előtte, ezért úgy vette be a kanyart, mintha mi sem történt volna.

Meglepő pillanatot rögzítettek Los Angeles belvárosában: egy Waymo önvezető taxi szó szerint belehajtott egy éles rendőrségi helyzet kellős közepébe – írja a TMZ híradása nyomán a hvg.hu.

Egy másik autós levideózta, ahogy az akció célpontja a földön hasal, mögötte rendőrautók és felfegyverzett rendőrök sorakoznak, amikor a sofőr nélküli Waymo – mintha mi sem történt volna – lassan elgurul mellettük. A helyszín felett helikopter köröz, a videós pedig hitetlenkedve nézi a jelenetet:

A cég a lapnak megerősítette, hogy a jármű pár másodperccel később már biztonságos távolságban volt a helyszíntől, az utasok pedig épségben megérkeztek az úti céljukhoz. A Waymo azt ígéri, kivizsgálják, miért nem érzékelte a robottaxi a veszélyes helyzetet.

A kaliforniai Waymo-szolgáltatással korábban is voltak már gondok: nyáron átmenetileg leállították, miután előfordult, hogy a robotaxik autós éttermeknél ragadtak, vagy eltévesztettek útvonalakat, körbe-körbe szállítva utasaikat a reptér helyett.

