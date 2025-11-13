ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Szörnyűség történt Duka szomszédságában

Infostart

Egy ember meghalt abban a közlekedési balesetben, amelynek során csütörtökön a reggeli órákban két gépkocsi ütközött egymással a 84-es számú főúton, a jánosházai körforgalomnál, a Vas vármegyei Duka község közelében - erősítette meg az MTI információját az Országos Mentőszolgálat.

A rendőrség hivatalos honlapján korábban arról adott tájékoztatást, hogy közlekedési baleset miatt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főutat, a forgalmat pedig mindkét irányból elterelik.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű felborult, a tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból, akit átadtak a mentőknek.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI-nek megerősítette, hogy a baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy helyszínen meghalt.

Kecskés Lilla közölte azt is: a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A háború utáni német politikában a maga nemében történelmet írt. A 46 éves Christian Lindner 2013-ban lett a nagy hagyományokkal rendelkező liberális FDP elnöke, és a tisztséget 2025 elejéig töltötte be, ami a párt történetében rekordot jelentett. A liberálisok hanyatlása után azonban felhagyott a politikával, hogy az autók iránti szenvedélyének hódoljon.
