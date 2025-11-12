Rendőrautó üldözött egy embercsempészt, borulás lett a vége Zalában

Rigyác közigazgatási területén akartak ellenőrizni a járőrök egy brit rendszámú személygépkocsit, a sofőr azonban nem állt meg. A jármű lesodródott az úttestről, majd a vízelvezető árokba hajtott, és felborult.

A személyautó vezetője kiugrott a kocsiból és elmenekült a helyszínről, a rendőrök nagy erőkkel keresik.

A kocsiban további hét, magát pakisztáni állampolgárnak valló férfi utazott, az első vizsgálatok szerint közülük hárman könnyebben megsérültek, a mentők kórházba vitték őket.

A külföldiek nem tudták igazolni jogszerű magyarországi tartózkodásukat, ezért a rendőrök a jogszabályoknak megfelelően intézkedtek az illegális migránsok visszakíséréséről az ideiglenes biztonsági határzárhoz, az ügyben pedig embercsempészés miatt büntetőeljárás is indult.