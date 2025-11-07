Sztrádamatrica: Ausztria két dolognak is elébe megy

A jövő év lesz az utolsó a klasszikus osztrák sztrádamatrica történetében, ezt követően már csak online-t árusít majd nyugati szomszédunk. Az utolsó "hibrid" évre vonatkozó online matricát viszont már most meg lehet venni - írja a Volksgruppen.orf.at-ra hivatkozva a Autószektor.

Az ÖAMTC közlése szerint a 2026-os digitális autópálya-matrica megvásárolható minden ÖAMTC klubállomáson és határállomáson. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a helyben vásárolt digitális matrica azonnal érvényes, vagyis nem kell kivárni a 18 napos online várakozási időt, amely az ASFINAG webáruházában történő vásárlásokra vonatkozik.

A digitális verzió egyre népszerűbb:

már most az autósok mintegy háromnegyede ezt választja.

Az autó- vagy lakcím megváltozása esetén 18 euróért online át lehet írni a megfelelő adatot.

A hagyományos, tűzpiros 2026-os "fizikai" matrica még idén november végétől kapható lesz.

A digitális verziót a klub munkatársai személyesen is segítenek megvásárolni.

A 2026-os autópálya-matrica ára személyautók számára 106 euró 80 cent, a motorkerékpárosok pedig 42 euró 70 centet fizetnek majd érte. A matricák 2025. december elsejétől 2027. január végéig lesznek érvényesek.