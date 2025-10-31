Ha ilyen közlekedési táblát lát, nyugodtan fittyet hányhat rá

A közelmúltban feltűnt az utak mellett egy újfajta közlekedési tábla, ami annyira ritka, hogy még Németországban is csupán 13 helyen lehet találkozni vele – írja a hvg.hu.

Erről a bizonyos jelzésről van szó:

Ennek a táblának az a különlegessége, hogy ha találkozunk is vele, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk, ugyanis nem emberi sofőröknek szól, hanem a fejlett, önvezetésre képes járműveknek.

Az A9-es és A93-as autópálya egyes szakaszain látható jelzés arra hivatott, hogy megkönnyítse a legmodernebb vezetéstámogató rendszereket felvonultató járművek adott esetben akár centiméter pontosságú pozicionálását.