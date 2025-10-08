Tetézve a bajt tépett Téten a drogos autóvezető, rendszám és jogosítvány nélkül

A győri egyenruhások Téten láttak el szolgálatot, amikor megállítottak egy rendszám nélküli gépkocsit szombaton délelőtt.

A jármű vezetője zavartan viselkedett, és kiderült az is, hogy gépkocsijának rendszámát két napja vették el egy rendőri intézkedés során - írja a police.hu.

Ezt tetézte, hogy a sofőrt a hatóság korábban eltiltotta a vezetéstől, a jármű hatósági engedéllyel, érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel nem rendelkezik és a forgalomból hivatalból kivonták.

A 33 éves pápai férfi az intézkedés során erősen izzadt, pupillái tágak voltak, végül elismerte, hogy kábítószert is fogyasztott.

A sofőrt előállították, drogtesztje pozitív értéket jelzett. A Győri Rendőrkapitányság járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt büntető, míg engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indított.