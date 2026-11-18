Az Infostat november elején végzett felmérése alapján az ellenzéki Progresszív Szlovákia 17,6 százalékos támogatottsággal nyerné a parlamenti választást, mindössze két tized százalékponttal megelőzve a Robert Fico vezette Smert. A harmadik helyen a Republika végezne 9,7 százalékkal.

Az eredmények azt mutatják, hogy a parlamentbe összesen nyolc párt vagy mozgalom jutna be. A negyedik helyen álló Hlas 9,5, a Szlovákia mozgalom 8,9, a Szabadság és Szolidaritás 8,6, a Kereszténydemokrata mozgalom 8,1, a Demokraták párt pedig 7,1 százalékot szerezne.

A Magyar Szövetség 4,6 százalékos eredménnyel a parlamenti küszöb alatt maradna. Nem jutna be a törvényhozásba a Sme rodina és a Právo na pravdu formáció, valamint a jelenleg kormányzó Szlovák Nemzeti Párt sem.

Hasonló eredményeket mutatott az AKO ügynökség október második felében készített felmérése is, amely szerint szintén a Progresszív Szlovákia végezne az első helyen, de nagyobb előnnyel. A progresszívek támogatottsága 19,1, a Smeré 16,6 százalékos volt. A harmadik helyet ebben a kutatásban is a szélsőjobboldali Republika szerezte meg, 10,4 százalékkal.

Az AKO felmérése szerint a Szlovákia mozgalom 9,9, a Szabadság és Szolidaritás 8,6, a Hlas 8,2, a Kereszténydemokraták 7,3, a Demokraták pedig 5,1 százalékot kapna. A Gubík László pártelnök által vezetett Magyar Szövetség ebben a kutatásban is a parlamenti küszöb alatt maradt, 4,4 százalékos eredménnyel.

A két felmérés alapján tehát

a Progresszív Szlovákia és a Robert Fico miniszterelnök által vezetett Smer küzdelme továbbra is szoros, a harmadik helyen pedig stabilan a Republika áll.

A Magyar Szövetség támogatottsága mindkét kutatásban elmaradt az ötszázalékos parlamenti küszöbtől.

A politikán túl a lakosság önreflexiójáról is fontos adatok érkeztek. Ugyancsak az AKO ügynökség készített egy felmérést arról, hogyan viszonyulnak a szlovákiai állampolgárok a saját országukhoz. Az eredmények szerint a társadalom szinte hajszálpontosan két, egyenlő nagyságú táborra szakadt ebben a kérdésben. A megkérdezettek 46,2 százaléka úgy látja, hogy a lakosság inkább pozitív vagy teljesen pozitív kapcsolatot ápol Szlovákiával. Ezzel szemben szinte ugyanennyien, a válaszadók 46,5 százaléka vélekedik úgy, hogy ez a viszony inkább negatív vagy kifejezetten negatív.

Legközelebb választásokra kevesebb mint egy év múlva kerülhet sor Szlovákiában.