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A Volkswagen német járműgyártó wolfsburgi székháza 2024. szeptember 4-én hajnalban. A Volkswagen 2026-ig 10 milliárd euró megtakarítást célzott meg, miközben megpróbálja racionalizálni a kiadásokat. A vállalat két napja bejelentette, hogy a költségcsökkentési program keretében azt sem zárják ki, hogy németországi üzemek bezárására fog sor kerülni. Az autógyártó emellett kénytelen megfontolni az 1994 óta érvényben lévő munkahelyvédelmi program leállítását is, amely 2029-ig megakadályozná a leépítéseket, de erről egyeztetnek az üzemi tanáccsal is.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Moritz Frankenberg

Jelentős változás előtt áll a Volkswagen

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az Egyesült Államokba helyezheti át nagyméretű SUV-modelljeinek gyártását az Audi, ami komoly következményekkel járhat a pozsonyi Volkswagen-üzem számára. A tervek szerint a Q7-es és Q8-as modellek gyártása kerülne át Amerikába. A szlovák ellenzék felszólította a pozsonyi kormányt, hogy tegyen lépéseket a hazai gyártás és a munkahelyek megőrzése érdekében.

Donald Trump amerikai elnök a napokban jelentette be, hogy az Audi 4,2 milliárd dolláros beruházást tervez Georgia államban. Az új üzemben évente 200 ezer autó készülhet, a gyár pedig 4500 embernek adhat munkát. A beruházásról azonban még nem született végleges döntés, azt a Volkswagen-csoport felügyelőbizottságának is jóvá kell hagynia.

Az Audi vezérigazgatója, Gernot Döllner megerősítette, hogy a vállalat legnagyobb és legfényűzőbb szabadidő-autóit szeretnék az új amerikai üzemben gyártani. A tervek elsősorban a Q7-es és Q8-as modelleket érintik, amelyek jelenleg főként Pozsonyban készülnek. Tavaly több mint 93 ezer darabot gyártottak belőlük.

A szakértők szerint a döntés hátterében elsősorban az amerikai importvámok elkerülése állhat.

Az Egyesült Államok ugyanis 15 százalékos vámot vet ki az importált autókra. Viliam Páleník szlovák közgazdász szerint a gyártás áthelyezése elsősorban a pozsonyi üzemet érintené, hiszen az itt készülő nagyméretű SUV-modellek jelentős részét az amerikai piacra exportálták.

Az ellenzék arra szólította fel a kormányt, hogy tárgyaljon a Volkswagen vezetésével a szlovákiai termelés megőrzéséről, illetve arról, hogy a kieső modellek helyett más típusok gyártását helyezzék Pozsonyba. Július Jakab, a Slovensko mozgalom képviselője bírálta a kormányt, amiért szerinte nem fordít kellő figyelmet a munkahelyek veszélyeztetettségére. A képviselő arra figyelmeztetett, hogy akár 4500 munkahely is veszélybe kerülhet, a pozsonyi gyár termelésének pedig jelentős része kerülhet át az Egyesült Államokba.

A szlovák gazdasági minisztérium közölte: kapcsolatban áll a Volkswagen-csoport képviselőivel, és részletesebb tájékoztatást vár a tervekről. Hozzátették, hogy a konszern vezetésével már hosszabb ideje egyeztetnek a szlovákiai gyártás jövőjéről és a munkahelyek megőrzéséről.

Páleník szerint a gyártás áthelyezése kedvezőtlenül érintheti a szlovák gazdaságot. Különösen fontos kérdés, hogy a pozsonyi üzemben sikerül-e más modellekkel pótolni a kieső termelést. A közgazdász ugyanakkor erre kevés esélyt lát, mivel a Volkswagen-csoport jelenlegi stratégiája inkább a termelés racionalizálására és a költségek csökkentésére irányul.

A Volkswagen Slovakia egyelőre nem kívánta részletesebben kommentálni az amerikai terveket. Megerősítették, hogy az új modellekről a konszern dönt, az amerikai beruházás végleges sorsáról pedig a vállalatcsoport felügyelőbizottsága határoz majd a közeljövőben.

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