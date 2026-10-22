Jelentés: az angliai iskolákban súlyos antiszemitizmus tapasztalható

Egy új, független vizsgálat szerint egyes angliai iskolákban a mindennapok részévé váltak a zsidóellenes előítéletek és a náci jelképek.

A szerzők példaként hozták fel a 17 éves Jonathan Frisher esetét, aki antiszemita zaklatások célpontja volt. Elmondása szerint egyedüli zsidó tanulóként olyan megjegyzéseket kellett elviselnie, hogy a gázkamrában lenne a helye. Az iskolában a horogkeresztek és a náci karlendítések is mindennapossá váltak.

Frisher szerint különösen elfogadhatatlan, hogy már 12 évesen neki kellett elmagyaráznia osztálytársainak, mi a baj az antiszemitizmussal. Úgy véli, a felelősség a kormányé és a tanároké, nem a zaklatott gyerekeké. Tegyük hozzá: azért is, mert a intézmények minden szinten hirdetik, hogy keményen fellépnek az előítéletek és a rasszizmus ellen és inkluzív környezetet biztosítanak mindenkinek.

Közben azonban az iskolákban tanárok is viselnek palesztin jelvényeket.

Az incidensek az utcákon is folytatódnak – London egyik ortodox zsidók által lakott negyedében a napokban fogtak el egy férfit, aki kifejezetten zsidó nőket vett célba és ütött meg.

A most publikált vizsgálat készítője, David Bell, az angol oktatási felügyelet korábbi vezetője szerint az antiszemitizmus nemcsak egyre gyakoribb, hanem sok esetben rejtve is marad, mert nem jelentik az iskolai vezetésnek. Egy felmérésben a diákok egyötöde mondta azt, hogy szemtanúja volt zsidóellenes megnyilvánulásoknak. A zsidó tanulók körében viszont már háromötöd volt azok aránya, akik maguk is megtapasztalták a gyűlöletet.

Bell szerint az általános rasszizmusellenes fellépés önmagában nem elég. Az antiszemitizmust külön is meg kell nevezni és kezelni, hogy az iskolák felismerjék a jelenség sajátosságait, és megfelelően tudjanak reagálni rá. A 27 ajánlás között szerepel a tanárok célzott felkészítése, valamint az, hogy a zsidóellenesség jelenjen meg az iskolák gyermekvédelmi és internetbiztonsági szabályaiban is.

A diákokat meg kell tanítani arra, hogyan ismerjék fel az interneten terjedő antiszemita összeesküvés-elméleteket és gyűlöletkeltő tartalmakat.

A jelentés a holokauszt oktatásának megerősítését is javasolja. A zsidóellenességet nem mellékes témaként kell kezelni, hanem abban az összefüggésben kell bemutatni, hogy az miként vezetett el a II. világháborús népírtáshoz.

A döntéshozók azonban nincsenek könnyű helyzetben. Éppen ez az, ami az Izraelt Gázában folytatott népírtással vádoló, és ezért magát a brit zsidóságot is felelőssé tévő körökben csak további ellenkezést szülhet. Az ajánlások közt szerepel, hogy vallásoktatásban a mai zsidó közösségek életéről is átfogóbb képet kell adni. Ezt személyes találkozásokkal, például zsinagógák látogatásával is segítenék.

A tanároknak emellett világos útmutatást kell kapniuk arról, hogyan biztosítsák a politikai pártatlanságot, különösen az izraeli-palesztin konfliktushoz hasonló, megosztó kérdések megvitatásakor.