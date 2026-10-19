Csehország nem támogatja az orosz állampolgárok uniós vízumkorlátozását

Finnország az orosz szabotázsakciók és más hibrid műveletek jelentette biztonsági kockázatokkal indokolja a szigorítást. Elina Valtonen finn külügyminiszter levélben kérte a cseh diplomácia vezetőjét, hogy támogassa azt a kezdeményezést, amely az Európai Unió egész területén korlátozná az orosz állampolgárok beutazását.

A finn javaslat szerint a nem feltétlenül szükséges utazásokra, így a turisztikai célú látogatásokra sem kellene vízumot kiadni. Helsinki azzal érvel, hogy Oroszország hibrid műveletei az unió biztonságát is veszélyeztetik, ezért az európai vízumpolitikának is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Moszkva megfizesse az Ukrajna elleni háború árát. A Seznam Zprávy cseh hírportál beszámolója szerint Finnország a múlt hét szerdájáig kérte a tagállamok támogatását. Csehország azonban nem csatlakozott a kezdeményezéshez.

Petr Macinka cseh külügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy Csehország már jelenleg is alkalmaz hasonló korlátozásokat, és szerinte az uniós országok többsége nem kíván egységes intézkedéseket bevezetni.

A diplomáciai vezető úgy fogalmazott: mivel a kezdeményezésnek nincs meg a szükséges támogatottsága, Csehország a nemzeti szabályozásnál marad. Hozzátette, hogy a finn javaslatot elutasító országok vannak többségben.

A cseh külügyminisztérium több vezető munkatársa ezzel szemben a kezdeményezés támogatását javasolta. Álláspontjuk szerint Csehország már most is az egyik legszigorúbb tagállam az orosz állampolgárok beutazásának korlátozásában, ezért indokolt lenne Finnország mellé állnia. A tisztviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy a finn külügyminiszter levelében megfogalmazott érvek összhangban vannak a cseh állásponttal. A hírportál szerint

Petr Macinka azzal is érvelt, hogy Csehország korábban már támogatott hasonló kezdeményezéseket, ezek azonban nem vezettek eredményre.

A finn javaslat tényleges tagállami támogatottsága egyelőre nem ismert.

Az Európai Unió évente csaknem félmillió turisztikai vízumot ad ki orosz állampolgároknak. A legtöbb ilyen vízumot Olaszország és Spanyolország állítja ki. A nyugati titkosszolgálatok arra figyelmeztetnek, hogy az unió területén tartózkodó orosz állampolgárok hibrid műveletekben is részt vehetnek, miközben a tagállamok közötti mozgásuk ellenőrzése komoly biztonsági kihívást jelent.