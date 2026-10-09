A sivatagban motorozott, ezért nem szavazott a választáson: össztűz alatt a cseh elnök

Nagy felháborodást váltott ki Csehországban, hogy Petr Pavel köztársasági elnök nem vesz részt a most hétvégén esedékes önkormányzati és szenátusi választásokon. A prágai elnöki hivatal még a múlt héten jelentette be, hogy az államfő egy magánjellegű külföldi utazás miatt távol marad. Petr Pavel jelenleg Marokkóban tartózkodik, ahol egy sivatagi motoros expedíción, valamint egy raliversenyen vesz részt.

A távolmaradás híre mind a kormánypárti, mind az ellenzéki politikusok körében bírálatot váltott ki, és a politológusok is súlyos hibának tartják a döntést. Bár az elnöki hivatal „tervezési hibára” hivatkozott, sokan megkérdőjelezik ezt az indoklást. Az idei választások időpontja ugyanis egy új szabályozás értelmében törvényileg rögzített volt, így az államfő stábja már jóval korábban pontosan tudhatta a voksolás dátumát.

Az elnök tanácsadói már a döntés előtt figyelmeztették őt a várható politikai következményekre, és többször is megpróbálták meggyőzni arról, hogy szakítsa meg a nyaralását és térjen haza. Petr Pavel azonban visszautasította a kéréseket, kijelentve, hogy vállalja a döntése következményeit. A kommunikációt tovább nehezíti, hogy az államfő a sivatagban tartózkodik, igaz, a hivatal közlése szerint szükség esetén elérik őt.

A vitába az elnök felesége, Eva is bekapcsolódott, aki a közösségi médiában védelmébe vette férjét, és felvetette, hogy a politikusoknak lehetővé kellene tenniük a lakóhelytől eltérő helyszínen történő szavazást. A javaslatot azonban mind a belügyminiszter, mind a szakértők visszautasították, rámutatva, hogy az önkormányzati választások sajátosságai miatt ez technikailag kivitelezhetetlen lenne, legfeljebb az elektronikus szavazás jövőbeni bevezetéséről lehetne szó.

A cseh állampolgárok pénteken 14 és 22 óra között, valamint szombaton reggel 8 és 14 óra között járulhatnak az urnákhoz, hogy megválasszák a helyi képviselő-testületeket. Csehországban a választási rendszer rendkívül rugalmas: a szavazók nemcsak egy adott párt teljes listájára voksolhatnak, hanem más listákon szereplő egyéni jelöltekre is átszavazhatnak.

Az államfő hiánya azért is szembetűnő, mert állandó lakóhelyén, az alig több mint 300 lakosú Černoučekben két jelöltlista közül választhatnának a helyiek. Petr Pavel szóvivője azonban megerősítette: az elnök távolmaradása továbbra is érvényben van, így a cseh államfő idén nem él a szavazati jogával.