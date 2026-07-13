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fotó: Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images
Nyitókép: Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehország ismét előrébb lépett az „Oroszországgal szemben leginkább ellenséges országok” Moszkva által vezetett listáján, miközben Prágában komoly belpolitikai vitát váltott ki egy Ukrajnának szánt, de már visszafordíthatatlan pénzügyi hozzájárulás.

Csehország az ötödik helyre ugrott fel abban a rangsorban, amelyet az orosz kormányközeli Vzgljad című lap havonta tesz közzé az Oroszországgal szemben ellenségesnek tartott kormányokról. Prága eddig a tizedik helyen állt, a mostani előretöréssel pedig Lengyelországgal, Finnországgal és Svédországgal osztozik az ötödik pozíción.

A vizsgált államokat egy százpontos skálán értékelik hat szempont alapján. Moszkva leginkább a katonai-politikai tevékenységet, a szankciós nyomást, valamint a diplomáciai és információs hadviselést pontozza. Csehország jelenleg 75 pontot kapott a százból.

  • A képzeletbeli ellenséglistát Németország vezeti 95 ponttal,
  • őt követi Lettország, míg
  • a harmadik helyen Észtország és Nagy-Britannia osztozik.

Oroszország szerint a júniusi helyezéseket leginkább a határai közelében rendezett Ramstein Flag 18 elnevezésű NATO-hadgyakorlat befolyásolta, de

a lap külön kiemelte Csehország Ukrajnát támogató lőszerkezdeményezését is.

Miközben az orosz sajtó Prága fokozódó ellenségességéről ír, a cseh fővárosban épp egy Ukrajnának nyújtott katonai támogatás borzolja a kedélyeket. Tomio Okamura, a cseh parlamenti képviselőház elnöke bejelentette: Csehország mintegy 140 millió cseh koronával, azaz nagyjából 5,8 millió euróval járult hozzá ahhoz a nemzetközi projekthez, amelyből amerikai fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára. Okamura megerősítette: a pénz átutalása már megtörtént, a lépés visszafordíthatatlan.

Az SPD vezetője határozottan ellenzi, hogy Csehország amerikai fegyverek vásárlását finanszírozza Ukrajnának, és nehezményezte, hogy a döntést megkerülésükkel hozták meg.

Andrej Babiš miniszterelnök és Petr Macinka külügyminiszter igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy a vita nem veszélyezteti a kormányzati együttműködést. Babiš szerint ráadásul egy nevetségesen kis, egyszeri összegről van szó, amelyet még a korábbi, Petr Fiala-féle kabinet különített el. A cseh diplomácia vezetője azzal indokolta a tranzakciót, hogy a szövetségesek közül szinte mindenki hozzájárult a projekthez, Prága része pedig ehhez képest csupán jelképes. Macinka kiemelte: a hozzájárulás nem jelenti a cseh kormány Ukrajna-politikájának megváltozását. Sőt, elmondása szerint sikerült elérnie, hogy a cseh adófizetők pénze ne közvetlenül ukrán szervezetekhez kerüljön, hanem egy ellenőrzött amerikai alapba, pontosan meghatározott célokra.

A prágai kormányzati érvek ellenére Moszkva láthatóan minden apró mozgást regisztrál: Csehország pontszámai és az ellenséges listán elfoglalt helyezése jól mutatja, hogy az orosz vezetés továbbra is a legkeményebb bírálói között tartja számon a cseh államot.

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Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Csehország ismét előrébb lépett az „Oroszországgal szemben leginkább ellenséges országok” Moszkva által vezetett listáján, miközben Prágában komoly belpolitikai vitát váltott ki egy Ukrajnának szánt, de már visszafordíthatatlan pénzügyi hozzájárulás.
 

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