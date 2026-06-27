III. Károly király megszakít egy kétszáz éves hagyományt Nagy-Britanniában

Nincs kétség, hogy nem ez a nyár legnagyobb híre a brit közéletben, amelyet a kánikula és annak elmúltával ama apróság köt le, hogy jön egy új miniszterelnök és egy új kormány.

Mégis, III. Károly király olyat lépett, amire 200 éve nem volt példa. A Buckingham-palota, a monarchia egyik jelképe „soha nem lesz a király és a királyné otthona” – közölték.

A londoni Victoria-pályaudvar és a Westminster-apátság közelében fekvő palota, ahol most közel 370 millió fontos felújítás zajlik, a királyi adminisztráció központja marad. Károly viszont nem követi elődeit, akik Viktória királynő uralkodása óta éltek az épületben.

Az adóbevallás közzétételével is javítanák az imázst

A bejelentés része volt a királyi család pénzügyeiről szóló tájékoztatónak, amely egy további forradalminak nevezhető újdonsággal szolgált.

Károly közzétette, hogy mennyi adót fizet, amivel az átláthatóságot akarja javítani – és minden bizonnyal megszólítani a fiatalabbakat,

akik közt jóval kevésbé népszerű a királyi család, mint szüleik vagy nagyszüleik körében.

Így kiderült, hogy Károly tavaly közel 13 millió font adót fizetett be, ami körülbelül 5,3 milliárd forintnak felel meg. Trónra lépése, azaz 2022 óta pedig 12,3 milliárd forintnyi összeggel gazdagította az államkasszát.

Vilmos herceg, a trónörökös tavalyi személyi jövedelmi adója közel 7,8 millió font, azaz valamivel kevesebb, mint 3,2 milliárd forint volt. Összesen – és önkéntesen – 20 milliót fizetett, amióta megkapta a címet.

Kommentátorok megjegyezték, hogy a királyi családnak egy 1993-as szabály szerint nem kell adót fizetnie, de Károly folytatja édesanyja gyakorlatát.

A legtöbb bevétel az úgynevezett Lancaster-i Hercegségből, egy több száz éves birtokból és kereskedelmi épületekből álló entitásból folyik be - tavaly Károly 28.7 milliót könyvelhetett el.

Befizetnek, visszakapnak

A számok alapján a brit uralkodó a top száz adófizető között van a szigetországban. Nyilvánosságra került az úgynevezett Uralkodói járadék (Sovereign Grant, tavaly 100 millió font) amelyet a királyi birtokokból befolyó bevételekből számolnak ki.

A királyi családnak például 8 milliárd font értékű ingatlanjai vannak a fővárosban, különösen a színházi negyedben, a londoni Westenden. Ezen kívül övé az angliai, walesi és északír tengerpart melletti földek fele és a tengerfenék, egészen a parttól mért 12 mérföldnyi távolságig – további, körülbelül 7 milliárd font értékben.

A járadékot a brit kormánytól, azaz az adófizetőktől a hivatalos rendezvényekre, az utazásokra és az épületek fenntartására kapja a Windsor-család és a Buckingham-palota felújítása miatt jövőre közel 50 százalékkal többel gazdálkodhat.

Az adóügyek feltárását egyfajta PR-fogásnak minősítette egy monarchia-ellenes csoport, a Republic. Egyik képviselője, Graham Smith szerint a számok nem sokat mondanak, ha nincs tételesen felsorolva a bevétel. A királyi családra az egykori András herceg Jeffrey Epstein szexuális ragadozóval fenntartott kapcsolata miatt nehezedett nagy nyomás, hogy mutassa be a számláit.

„A köz javára”

A Buckingham-palotáról szóló bejelentés azért is érdekes, mert II. Erzsébet 2020-ban, a Covid-pandémia idején költözött ki Windsorba és azóta a londoni palotában nem élt uralkodó.

A The Telegraph című konzervatív lap szerint várakozások szerint Károly és Kamilla királyné a felújítás után költöztek volna be. Most viszont kiderült, hogy Károly korábbi otthonában, a Clarence House-ban marad.

A király környezetéből származó egyik magyarázat az, hogy szeretné, ha inkább a társadalom, mint ő és családja profitáljon az építményből és ezért szeretné jobban hozzáférhetővé tenni a 775-szobás Buckingham-palotát a látogatók számára.