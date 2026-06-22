Önálló parlamenti indulás mellett döntött a szlovákiai Magyar Szövetség

Stratégiai döntést hozott szombaton a Magyar Szövetség Országos Tanácsa. A jelenleg 4 százalék körüli támogatottsággal bíró párt hivatalos közösségi oldalán közzétett állásfoglalása szerint a 2027-es parlamenti választáson teljesen önállóan indul. Az esetleges koalíciós partnerekről és kormányzati együttműködésről kizárólag a sikeres parlamenti bejutást követően hajlandóak dönteni.

A lehetséges politikai szövetségesek megítélésében a Magyar Szövetség számára kulcsfontosságú feltétel lesz a kisebbségi jogállási törvény elfogadása, valamint a nemzetiségi iskolahálózat teljes körű megőrzése. Ugyanakkor leszögezték, hogy programjuk nem kizárólag kisebbségpolitikai kérdésekre épül. Politikai krédójuk alapját három egyenrangú pillér alkotja:

a nemzetiségi jogok védelme mellett

a lakossági életszínvonal és az anyagi biztonság javítása, valamint

a polgárok által befizetett adókért cserébe nyújtott állami közszolgáltatások minőségének radikális fejlesztése.

Miközben a párt a hosszú távú parlamenti jelenlétre készül, az őszi regionális választások tekintetében már konkrét jelöltekről is döntöttek. A pártelnök beszámolója szerint a Magyar Szövetség elsődleges célja a meglévő erős regionális képviselet megőrzése és a megyei önkormányzatokban megkezdett sikeres munka folytatása. Ennek jegyében

két kulcsfontosságú, magyarlakta megyében saját elnökjelöltet állítanak: Nagyszombat megyében Berényi József, míg Nyitra megyében Csenger Tibor indul a megyeelnöki tisztségért.

Gubík László világos határokat is kijelölt az országos politikai színtéren: a Magyar Szövetség határozottan kizárta az együttműködést a Robert Fico miniszterelnök vezette Smerrel és a szélsőjobboldali Republika mozgalommal, ugyanakkor párbeszédet folytat az ellenzéki erőkkel.

A párt emellett elvárja a magyar kormánytól, hogy tevőlegesen járuljon hozzá a szlovák–magyar államközi kapcsolatok javításához, hogy az ne csak a gesztusok, hanem a konkrét jogbiztonság és a szlovák–magyar alapszerződésben rögzített feladatok teljesítésének szintjén valósuljon meg.

A Magyar Szövetség vezetése pozitívan értékelte azt is, hogy a visegrádi országok ismét szorosabb együttműködésre törekednek. Az Országos Tanács foglalkozott a Beneš-dekrétumok kérdésével is. A párt határozottan elutasítja, hogy a kormány a vagyonelkobzások jogosságát védelmezze. Ezzel összefüggésben üdvözölték az Európai Parlament döntését, amely felszólította a szlovák hatóságokat a dekrétumokra hivatkozó jogi eljárások és a folyamatban lévő földelkobzások felfüggesztésére.