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Donald Trump amerikai, Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b-j) a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítõ csoport, a G7 csúcstalálkozóján a franciaországi Evian-les-Bains-ben 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Thibault Camus

Rögtönözhették Trump és Zelenszkij G7-es találkozóját

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump szerint „jó megbeszélést” folytatott az ukrán elnökkel a G7-es csúcson, egyesek szerint azonban ismét durván bánt Volodimir Zelenszkijjel. Kérdés, hogy az amerikai elnök hajlandó-e újra Ukrajnára fókuszálni és nyomást gyakorolni Moszkvára a háború befejezéséért?

A G7-es csúcs keddi napja után a fejlett ipari államok vezetői jó hangulatban voltak, azután, hogy Donald Trump úgy érékelte „nagyon jó” találkozót folytatott le Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ahogy fogalmazott „megteszi, amit tud”, hogy leállítsák a háborút és hozzátette: „Oroszországnak alkut kéne kötnie”.

A közös nyilatkozat szerint a G7-ek üdvözölték, hogy Kijev szerintük haladást ért el a harcmezőn az elmúlt hónapokban. Eme „lendület támogatására” – írták – megállapodtak, hogy növelik az ukrán légvédelmi és a nagyhatótávú rakétakapacitást támogató eszközök szállítását.

Híradások szerint azonban az amerikai elnökkel folytatott találkozók nem voltak igazán zökkenőmentesek. Emmanuel Macron francia elnök – akit Trump kigúnyolt, mert egyes feltételezések szerint a felesége megütötte – egy bekapcsolva hagyott mikrofon felvétele szerint nehéznek nevezte kettejük tanácskozását.

Macron erről Zelenszkijnek beszélt. Az NBC News ennek kapcsán egy európai illetékest idézett, aki szerint „Trump hozta önmagát. Néha kedves, néha nem annyira”.

Az is kiderült, hogy Zelenszkij tanácskozása az amerikai elnökkel egy ad hoc összehozott pár perces csevegés lehetett. Macron megkérdezte a csúcsra érkező ukrán elnöktől, hogy szerveztek-e találkozót Trumppal. Ő arra utalt, hogy nem, amire Macron megjegyezte, hogy majd elintézi.

Ezek után a csoport megbeszélésre 50 perc késéssel érkező Trump a találkozó végén pár percre leült Zelenszkijjel. Az ekkor készült, Zelenszkij által kiposztolt fotó, – ahogy egymás felé hajolva ülnek szemtől-szemben a kerekasztal székein – járta be a médiát – derült ki a New York Post tudósításából.

Az amerikai elnök testbeszédét elemző cikkek azzal vádolták Trumpot, hogy lekezelően bánt Zelenszkijjel, mert amikor belépett a terembe, úgy tűnt, hátat fordított az ukrán elnöknek és más vezetőket üdvözöl. Zelenszkij közben szinte vigyázzban áll a háta mögött. Hogy mindez szándékos volt-e vagy sem, az spekuláció, de a kommentelők ezek után nekimentek Trumpnak. Volt, aki bohócnak, volt aki goromba 80-évesnek nevezte.

Hogy ennek tudatában és ennek ellenére miért voltak elégedettek az európai vezetők? Mert értelmezésükben úgy tűnt, Trump hajlandó növelni a nyomást Vlagyimir Putyinra, ha az európaiak cserébe segítenek stabilizálni a Hormuzi-szoros biztonságát az Iránnal kötendő keretmegállapodás nyomán – értékelte a csúcsot a Politico. Friedrich Merz német kancellár például úgy fogalmazott, hogy „bizonyos mértékű optimizmust” érez a találkozó után. Az elnök ugyanis jelezte: visszaállítja az orosz olajszállításokat sújtó szankciókat.

A Politico ugyanakkor megjegyezte: Trump korábban is képes volt visszatáncolni az Ukrajnát erősebben támogató kijelentései után.

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