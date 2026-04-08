Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

A kutatás a Szlovákiában élő válaszadók hangulatát vizsgálta a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt, amelyek jelentős hatással lehetnek Szlovákiára is.

Az eredmények viszonylag egyértelmű preferenciát mutatnak: a magyarországi eseményeket követő válaszadók többsége, 26 és fél százaléka a két fő rivális közül Orbán Viktor és pártja, a Fidesz kormányzásának folytatását választaná. 18,4 százalékot kapna a Tisza, 7,1 százalékot valamelyik másik párt. A szlovákiai átlagemberek nagyobbik része azonban nem nyilvánított véleményt a kérdésben:

11,8 százalékuk nem menne el szavazni, 36,1 százalékuk pedig saját bevallása szerint nem követi a magyarországi politikát.

Martin Klus, a SCIO ügynökség vezető elemzője szerint ezekben az eredményekben minden bizonnyal szerepet játszik a politikai vezetők és pártok ismertsége, Orbán Viktor rendszeres szlovákiai látogatásai, de főként a kormánykoalíció pártjaival fenntartott kapcsolatai.

Ezzel szemben Magyar Péter jóval erősebb a szlovák ellenzék támogatóinak körében, a 39 év alatti válaszadók között, valamint a Pozsonyi kerület és a Nagyszombati kerület lakosai körében. Jelentős különbség mutatkozik a férfiak és nők között is – nemcsak a magyar politika iránti érdeklődésben, hanem az egyes vezetők támogatásában is. A szlovák nők körében Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága 23,8 százalék, míg Magyar Péter és pártja, a Tisza 10,9 százalékon áll. A férfiaknál kiegyenlítettebb az arány. Az életkor szintén meghatározó tényező:

míg a fiatalok körében szorosabb a verseny, sőt helyenként az ellenzék vezet, addig az idősebb, 60 év feletti válaszadók körében Orbán Viktor fölénye egyértelmű.

Az eredmények mindenesetre arra utalnak, hogy a magyar választások megítélése Szlovákiában nem független a helyi politikai megosztottságtól: a válaszok jelentős mértékben tükrözik, ki melyik oldalon áll a hazai politikában. Orbán Viktor népszerűsége kiugróan magas a Smer szimpatizánsai között: a legnagyobb kormánypárt választóinak 65 százaléka támogatná. A Hlas-választók 30, az SNS-szavazók 37 százaléka szimpatizál a jelenlegi magyar miniszterelnökkel.

Az ellenzéki választók körében ellentétes a helyzet: a Progresszív Szlovákia szimpatizánsai körében Magyar Péter fölényesen nyeri a különversenyt, de erősebb az SaS, a KDH és a Szlovákia mozgalom támogatói között is. A SCIO ügynökség felmérése kellő minta hiányában nem közölte, hogy a Magyar Szövetség támogatói miként szavaznának a választáson. A felmérés 2026. március 27-31. között készült, 1025, 18 év feletti válaszadó megkérdezésével.