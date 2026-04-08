2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovákiai SCIO közvélemény-kutató ügynökség március végi felmérése szerint a Szlovákiában élő, a magyarországi eseményeket figyelemmel kísérő válaszadók körében Orbán Viktor élvez előnyt. A Tisza elnöke, Magyar Péter főként a fiatalabb válaszadókat és a szlovák ellenzék támogatóit szólítja meg.

A kutatás a Szlovákiában élő válaszadók hangulatát vizsgálta a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt, amelyek jelentős hatással lehetnek Szlovákiára is.

Az eredmények viszonylag egyértelmű preferenciát mutatnak: a magyarországi eseményeket követő válaszadók többsége, 26 és fél százaléka a két fő rivális közül Orbán Viktor és pártja, a Fidesz kormányzásának folytatását választaná. 18,4 százalékot kapna a Tisza, 7,1 százalékot valamelyik másik párt. A szlovákiai átlagemberek nagyobbik része azonban nem nyilvánított véleményt a kérdésben:

11,8 százalékuk nem menne el szavazni, 36,1 százalékuk pedig saját bevallása szerint nem követi a magyarországi politikát.

Martin Klus, a SCIO ügynökség vezető elemzője szerint ezekben az eredményekben minden bizonnyal szerepet játszik a politikai vezetők és pártok ismertsége, Orbán Viktor rendszeres szlovákiai látogatásai, de főként a kormánykoalíció pártjaival fenntartott kapcsolatai.

Ezzel szemben Magyar Péter jóval erősebb a szlovák ellenzék támogatóinak körében, a 39 év alatti válaszadók között, valamint a Pozsonyi kerület és a Nagyszombati kerület lakosai körében. Jelentős különbség mutatkozik a férfiak és nők között is – nemcsak a magyar politika iránti érdeklődésben, hanem az egyes vezetők támogatásában is. A szlovák nők körében Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága 23,8 százalék, míg Magyar Péter és pártja, a Tisza 10,9 százalékon áll. A férfiaknál kiegyenlítettebb az arány. Az életkor szintén meghatározó tényező:

míg a fiatalok körében szorosabb a verseny, sőt helyenként az ellenzék vezet, addig az idősebb, 60 év feletti válaszadók körében Orbán Viktor fölénye egyértelmű.

Az eredmények mindenesetre arra utalnak, hogy a magyar választások megítélése Szlovákiában nem független a helyi politikai megosztottságtól: a válaszok jelentős mértékben tükrözik, ki melyik oldalon áll a hazai politikában. Orbán Viktor népszerűsége kiugróan magas a Smer szimpatizánsai között: a legnagyobb kormánypárt választóinak 65 százaléka támogatná. A Hlas-választók 30, az SNS-szavazók 37 százaléka szimpatizál a jelenlegi magyar miniszterelnökkel.

Az ellenzéki választók körében ellentétes a helyzet: a Progresszív Szlovákia szimpatizánsai körében Magyar Péter fölényesen nyeri a különversenyt, de erősebb az SaS, a KDH és a Szlovákia mozgalom támogatói között is. A SCIO ügynökség felmérése kellő minta hiányában nem közölte, hogy a Magyar Szövetség támogatói miként szavaznának a választáson. A felmérés 2026. március 27-31. között készült, 1025, 18 év feletti válaszadó megkérdezésével.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Donald Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Orbán Viktor: „Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is”

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

