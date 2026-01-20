Szijjártó Péter Prágában: nagyszerű időszak várja Csehországot és Magyarországot

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: örömteli látni, hogy mindkét fél részéről megvan a politikai akarat az együttműködés elmélyítésére. Kiemelte, hogy Magyarország és Csehország sok alapvető kérdésben hasonló álláspontot képvisel, ezért reális esély van arra, hogy a visegrádi négyek együttműködése is új lendületet kapjon. A tárcavezető a cseh kollégájával közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy a magyar kormány nagy örömmel vette tudomásul a patrióták győzelmét a csehországi választáson. „Egy pártcsaládhoz tartozunk, és egészen új érzés lesz az, hogy az európai uniós egyeztetéseken immár a patrióta pártcsaládnak két képviselője is jelen lesz” – mondta.

Petr Macinka kiemelte, Szijjártó Péter az első külügyminiszter, akit hivatalba lépése óta a prágai külügyminisztériumban fogadott. Hozzátette, hogy néhány napon belül Brüsszelben, az uniós külügyminiszteri tanács ülésén is találkoznak. Macinka szerint Csehország ott is erősíteni fogja azok hangját, akik bizonyos kérdésekben eltérő véleményt képviselnek az Európai Unión belül.

A hétfői megbeszélésen szó volt az energetikáról, a tömeges migráció kezeléséről, valamint a visegrádi együttműködés felélesztéséről is. A magyar külügyminiszter Prágában Andrej Babiš miniszterelnökkel, Karel Havlíček ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Tomio Okamurával, a képviselőház elnökével is tárgyalt. A találkozók után úgy nyilatkozott: Magyarország és Csehország számos alapvető kérdésben egy oldalon áll. Közösen utasítják el a háborút, a tömeges migrációt és a genderideológiát, és ezekben a témákban a jövőben is együtt kívánnak fellépni.

A sajtótájékoztatón szó esett a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett Béketanácsról is, amely a Gázai övezetre vonatkozó béketerv része. Petr Macinka közölte: Csehország egyelőre nem kapott meghívást a testületbe, ezért hivatalos álláspontja sincs az ügyről. Szijjártó Péter ezzel szemben bejelentette: Magyarország meghívást kapott a Béketanácsba, és kész csatlakozni.

A megbeszéléseken érintették Grönland helyzetét is. Petr Macinka úgy fogalmazott: Csehország az Egyesült Államokkal ápolt jó kapcsolatai révén akár segítséget is nyújthatna Dániának ebben a kérdésben. Szijjártó Péter erre reagálva kijelentette: Magyarország ezt kétoldalú ügynek tekinti az érintett országok között.

A prágai tárgyalások összességében azt üzenték: Budapest és Prága egy új, szorosabb együttműködési korszakra készül, amelyben közösen kívánnak fellépni az Európai Unión belül és a nemzetközi politikában is.