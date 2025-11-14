ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Robert Fico szlovák miniszterelnök egyetértési memorandumot ír alá Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határokon átnyúló fejlesztésekről a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Rossz hírt kapott Szlovákiából a Patrióták európai pártcsalád

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök pártja, a Smer nem lép be a Patrióták frakciójába. Ezt Brüsszelben erősítette meg a párt európai parlamenti képviselője, Monika Beňová, aki szerint a párt legkorábban jövő ősszel, a parlamenti ciklus félidejében térhet vissza a kérdésre, és akkor dönthetnek arról, milyen irányba indulnak el.

Az elmúlt hetekben több jel is arra utalt, hogy a szlovák kormánypárt, a Smer közelebb kerülhet a Patrióták Európáért európai parlamenti frakcióhoz, ahhoz a csoportosuláshoz, amelyet a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor hívott életre többedmagával, és amelynek része a cseh Andrej Babiš ANO mozgalma is.

Október végén Orbán Balázs, a magyar kormányfő politikai igazgatója arról beszélt, hogy Orbán Viktor és Robert Fico tárgyal a csatlakozásról. Úgy fogalmazott: akár egy „Orbán–Fico–Babiš-tengely” is kialakulhat az Európai Unióban. Hozzátette, a Patrióták részéről nyitva állnak az ajtók, és szerinte a Smerben erősebb a szuverenista irány, mint a baloldali háttér, ahonnan a párt ered.

A Smer európai parlamenti képviselője, Monika Beňová akkor úgy nyilatkozott: a pártnak régóta van meghívása a Patrióták Európáért frakciótól, s ő személy szerint kifejezetten támogatná a csatlakozást.

A kép azonban november közepére teljesen átrendeződött. Mostanra ugyanis az vált világossá, hogy a Smer – legalábbis egyelőre – mégsem lép be a Patrióták közé. Ezt a döntést csütörtökön maga Monika Beňová erősítette meg Brüsszelben újságíróknak. Mint mondta,

Robert Fico nem látja értelmét annak, hogy a párt EP-képviselői bármelyik frakció tagjai legyenek.

Beňová hozzátette: ő támogatta volna a csatlakozást, a tárgyalásokat is ő folytatta, ám a pártelnök végül más irányba mozdult.

A háttérben fontos fejlemények állnak. Októberben végleg kizárták a Smert az Európai Szocialisták Pártjából, a PES-ből. A döntés szerint a párt politikai álláspontjai mélyen ellentmondanak a szocialisták értékeinek és elveinek. A Smer tagságát már 2023-ban felfüggesztették – akkor a Szlovák Nemzeti Párttal kötött koalíció miatt –, most azonban végleges szakításra került sor. Hannes Swoboda, az osztrák szociáldemokraták korábbi vezetője úgy fogalmazott: Robert Fico politikai változása csalódást keltett még azokban is, akik korábban megpróbálták megvédeni őt.

A kizárás után sokan úgy vélték, semmi sem akadályozza a Smer jobbra tolódását, és hogy a párt könnyen csatlakozhat a magyar kormányfő által épített Patriótákhoz. Csakhogy a Smeren belül továbbra is erős az a vonal, amely ragaszkodik a párt baloldali identitásához, és ez a frakció egyelőre elfogadhatatlannak tartja, hogy a Smer egy jobboldali, konzervatív tömörüléshez csatlakozzon.

Monika Beňová szerint a párt legkorábban jövő ősszel, a parlamenti ciklus félidejében térhet vissza a kérdésre, és akkor dönthetnek arról, milyen irányba indulnak el. A lehetőségek között több forgatókönyv is felmerül.

  1. Az egyik továbbra is a Patrióták frakciója lenne.
  2. Alternatívát jelenthet a még inkább jobbra található Szuverén Nemzetek Európája képviselőcsoport, ahol a szlovák Republika párt politikusai ülnek – de itt valószínűleg a fogadókészség is kétséges.
  3. A harmadik lehetőség egy új baloldali frakció alapítása lenne a német BSW és a cseh Stačilo! képviselőivel együtt, ám ehhez még legalább tíz további EP-képviselőt kellene találniuk, hogy elérjék a frakcióalakítás minimumát.
