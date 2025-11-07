Összeférhetetlenség? Andrej Babis szerint nincs akadálya a miniszterelnöki jelölésének

Petr Pavel cseh köztársasági elnök megköszönte a leköszönő kabinet munkáját, és úgy fogalmazott: bár nem minden célkitűzést sikerült megvalósítani, a kormány számos területen jelentős előrelépést ért el. Az államfő egyúttal felkérte Petr Fialát és minisztereit, hogy ügyvezetőként lássák el feladataikat az új kormány megalakulásáig.

A választások után az elnök már megbízta Andrej Babist, az ANO mozgalom elnökét a kormányalakítási tárgyalásokkal. Az új parlamenti alsóház a hét elején alakult meg, a cseh alkotmány pedig nem határoz meg határidőt az új kormány hivatalba lépésére. Az ANO mozgalom a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, vagyis az SPD, valamint az Autósok pártjával alakítana koalíciót. A három párt e hét elején aláírta a koalíciós szerződést.

Petr Pavel jövő szerdára, november 12-ére ismét meghívta Andrej Babist a prágai várba. Az államfő arról szeretne tájékozódni, milyen lépéseket tervez a jövendőbeli kormányfő az összeférhetetlenségi helyzetének rendezésére, hiszen az ANO vezetője továbbra is az Agrofert vállalatcsoport tulajdonosa. Ez a cég jelentős uniós és állami támogatásokban részesül, ami a törvények szerint összeférhetetlenséget jelenthet, ha tulajdonosa egyben miniszterelnök is.

Babis szerint azonban ez nem akadálya a kinevezésének. A Deník N portának nyilatkozva úgy fogalmazott:

„Ez semmiképp sem jogi akadály. Megígértem az elnök úrnak, hogy bemutatom neki a megoldást, és így is lesz.”

A törvény szerint Babisnak az Agrofert tulajdonlásával és az uniós támogatások igénybevételével összefüggő összeférhetetlenségét a kinevezése után 30 napon belül rendeznie kell. Több lehetősége is van a megoldásra. Az egyik, hogy az ANO mozgalom elnöke marad, de nem venne részt a kormány munkájában. A miniszterelnöki posztot például a mozgalom alelnökére, Karel Havlícekre bízhatná. Ezt azonban Babis kizárta.

Az Agrofert holding emellett lemondhatna az állami közbeszerzésekről és a támogatások igénybevételéről. A Deník N szerint a cég minden támogatásról és közbeszerzésről lemondhatna, kivéve az úgynevezett közvetlen kifizetéseket, amelyeket az EU minden gazdálkodónak folyósít a földművelés és az állattenyésztés támogatására.

Andrej Babis emellett megerősítette, hogy az államfőnek bemutatott kormányprogram még módosulhat. Mint mondta, több területről, például az egészségügyből és a szerencsejáték-szektorból is érkeztek észrevételek. „Ha valamit érdemes kiegészíteni, megtesszük” – fogalmazott Andrej Babiš az államfővel való találkozóját megelőzően.