Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a tömörülés választási programjának ismertetésére érkezik az észak-morvaországi Ostravában tartott kampányrendezvényen 2025. szeptember 4-én. Csehországban október 3-i kezdettel kétnapos parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Összeférhetetlenség? Andrej Babis szerint nincs akadálya a miniszterelnöki jelölésének

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban új szakaszába lépett a kormányalakítási folyamat. Petr Pavel köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását, amelyet a miniszterelnök csütörtök délután nyújtott át a Hradzsinban. Az új kormány megalakításával megbízott Andrej Babis, az ANO mozgalom elnöke közben elutasította, hogy az Agrofert vállalatcsoport tulajdonlása miatt fennálló összeférhetetlensége akadályt jelentene a miniszterelnöki kinevezéséhez.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök megköszönte a leköszönő kabinet munkáját, és úgy fogalmazott: bár nem minden célkitűzést sikerült megvalósítani, a kormány számos területen jelentős előrelépést ért el. Az államfő egyúttal felkérte Petr Fialát és minisztereit, hogy ügyvezetőként lássák el feladataikat az új kormány megalakulásáig.

A választások után az elnök már megbízta Andrej Babist, az ANO mozgalom elnökét a kormányalakítási tárgyalásokkal. Az új parlamenti alsóház a hét elején alakult meg, a cseh alkotmány pedig nem határoz meg határidőt az új kormány hivatalba lépésére. Az ANO mozgalom a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, vagyis az SPD, valamint az Autósok pártjával alakítana koalíciót. A három párt e hét elején aláírta a koalíciós szerződést.

Petr Pavel jövő szerdára, november 12-ére ismét meghívta Andrej Babist a prágai várba. Az államfő arról szeretne tájékozódni, milyen lépéseket tervez a jövendőbeli kormányfő az összeférhetetlenségi helyzetének rendezésére, hiszen az ANO vezetője továbbra is az Agrofert vállalatcsoport tulajdonosa. Ez a cég jelentős uniós és állami támogatásokban részesül, ami a törvények szerint összeférhetetlenséget jelenthet, ha tulajdonosa egyben miniszterelnök is.

Babis szerint azonban ez nem akadálya a kinevezésének. A Deník N portának nyilatkozva úgy fogalmazott:

„Ez semmiképp sem jogi akadály. Megígértem az elnök úrnak, hogy bemutatom neki a megoldást, és így is lesz.”

A törvény szerint Babisnak az Agrofert tulajdonlásával és az uniós támogatások igénybevételével összefüggő összeférhetetlenségét a kinevezése után 30 napon belül rendeznie kell. Több lehetősége is van a megoldásra. Az egyik, hogy az ANO mozgalom elnöke marad, de nem venne részt a kormány munkájában. A miniszterelnöki posztot például a mozgalom alelnökére, Karel Havlícekre bízhatná. Ezt azonban Babis kizárta.

Az Agrofert holding emellett lemondhatna az állami közbeszerzésekről és a támogatások igénybevételéről. A Deník N szerint a cég minden támogatásról és közbeszerzésről lemondhatna, kivéve az úgynevezett közvetlen kifizetéseket, amelyeket az EU minden gazdálkodónak folyósít a földművelés és az állattenyésztés támogatására.

Andrej Babis emellett megerősítette, hogy az államfőnek bemutatott kormányprogram még módosulhat. Mint mondta, több területről, például az egészségügyből és a szerencsejáték-szektorból is érkeztek észrevételek. „Ha valamit érdemes kiegészíteni, megtesszük” – fogalmazott Andrej Babiš az államfővel való találkozóját megelőzően.

Összeférhetetlenség? Andrej Babis szerint nincs akadálya a miniszterelnöki jelölésének

csehország

andrej babis

petr fiala

petr pavel

Csehországban új szakaszába lépett a kormányalakítási folyamat. Petr Pavel köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását, amelyet a miniszterelnök csütörtök délután nyújtott át a Hradzsinban. Az új kormány megalakításával megbízott Andrej Babis, az ANO mozgalom elnöke közben elutasította, hogy az Agrofert vállalatcsoport tulajdonlása miatt fennálló összeférhetetlensége akadályt jelentene a miniszterelnöki kinevezéséhez.
