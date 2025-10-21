Három napra leáll a Hyundai egyik csehországi gyára

A Hyundai szóvivője, Ján Rodek közölte, hogy a csehországi gyár háromnapos leállításának oka az autók iránti csökkenő kereslet, különösen bizonyos modellek esetében. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a vállalat minden esetben tájékoztatja a szakszervezetet a leállásokról, és az intézkedéseket a piaci helyzethez és az európai megrendelések alakulásához igazítják. A szakszervezet ugyanakkor jelezte, hogy ezúttal nem történt megfelelő egyeztetés a dolgozók képviselőivel, és kiemelték, mennyire fontos az időben és részletesen történő kommunikáció a további lépésekről.

A gyár vezetése szerint azonban a belső szabályoknak megfelelően folyamatos a kapcsolattartás a partnerekkel és a munkavállalókkal.

A jövő heti leállások miatt csak szerdán lesz teljes munka a gyárban. A menetrend figyelembe veszi az október 28-ai keddi államünnepet is, hétfőn, csütörtökön és pénteken pedig nem dolgoznak.

A munkások nagy részét, akik otthon maradnak, a kollektív szerződésnek megfelelően a fizetésük 70 százaléka illeti meg.

Bizonyos munkaterületek azonban a működési igények szerint továbbra is üzemelnek majd.

Nošovicében három fő modellcsalád készül, a Tucson, az i30-as család minden karosszéria változata, valamint a Kona Electric. Bár a gyengébb kereslet hátterét nem részletezték, elérhető értékesítési adatok alapján elsősorban az i31-es változatai és az elektromos Kona lehetnek érintettek.

A csehországi Hyundai gyár tavaly 330 890 járművet gyártott, ami 2,8 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest. Az idei évre kitűzött gyártási terv körülbelül 295 ezer autó.

Nošovice a Hyundai egyetlen gyártóbázisa az Európai Unióban, és mintegy 3100 embernek ad munkát, miközben további 8700 főt foglalkoztatnak a közvetlen beszállítói láncban.

Ez a régió egyik legjelentősebb ipari munkaadója. Az októberi leállások után a termelés várhatóan visszatér a megszokott rendbe, de a gyár további lépései, esetleges újabb leállások vagy műszakmódosítások az év végi megrendelések alakulásától függenek. A vezetőség célja, hogy a termelést a piaci igényekhez igazítsa a készletek stabilizálása és a hatékonyság fenntartása mellett.