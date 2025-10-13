A cseh külügyminiszter-jelöltet máris rasszizmussal vádolják

A cseh parlamenti választások győztese, az ANO mozgalom elnöke, Andrej Babiš még pénteken este bejelentette, hogy pártja, valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia és az Autósok pártja megállapodtak a jövőbeli kormány tárcáinak elosztásáról. A tervek szerint tizenhat tagú kabinet alakulna, amelyet Babiš vezetne. Az ANO nyolc, az Autósok négy, az SPD pedig három minisztériumot irányítana.

A nyilvánosságra hozott információk szerint Andrej Babiš személyében az ANO adhatja a kormányfőt és a következő nyolc tárca vezetőjét: ipari és kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, igazságügyi, munkaügyi és népjóléti, oktatásügyi, regionális fejlesztési és belügyminisztérium.

Az Autósok vezetnék a külügyminisztériumot, a kultúrát, a környezetvédelmet, valamint az újonnan létrehozandó sport és „megelőzési” tárcát.

Az SDP képviselője állna a védelmi minisztérium, az agrártárca és a közlekedési tárca élén. A mozgalom megerősítette, hogy politikusok helyett szakértőket kíván jelölni tárcavezetőknek. Az SPD azt is jelezte, hogy a képviselőház elnöki tisztségét is szeretné megszerezni.

Andrej Babiš a közösségi oldalán számolt be a megállapodásról. Ugyanakkor hozzátette, hogy az Autósok pártjának – az SPD-hez hasonlóan – szakértőket kellene jelölnie a kormányba.

A kijelentéssel Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnöke és külügyminiszter-jelöltje körül kialakult botrányra reagált. A Deník N portál ugyanis arról számolt be, hogy Turek korábban több rasszista, valamint szexistának és homofóbnak minősített bejegyzést tett közzé a közösségi oldalain, köztük olyat is, amelyben Adolf Hitlert és Benito Mussolinit emlegette. A lap birtokába kerültek Turek később törölt bejegyzéseinek másolatai, amelyeket a politikus „szégyentelen lejáratási kísérletnek” nevezett.

Politikai botrány

A botrány miatt Babiš súlyosnak minősítette az ügyet, és jelezte, hogy e héten személyesen találkozik Turekkel és az Autósok elnökével, Petr Macinkával. A Deník N szerint az ANO vezetője két napot adott a jövőbeli koalíciós partnerének, hogy magyarázatot adjon a gyűlöletkeltő kijelentések ügyében. Babiš ugyanakkor nem szeretné, ha Turek külügyminiszter lenne.

Filip Turek a hétvégén reagált az őt ért bírálatokra. A CNN Prima Newsnak adott interjúban visszautasította a vádakat, és dezinformációnak nevezte a róla megjelent cikkeket. Azt mondta, sosem írt rasszista bejegyzéseket, és jogi úton kíván fellépni az őt ért támadások ellen. Hozzátette, hogy nem fogadja el a rasszista címkét, hiszen tagja a Roma Vállalkozók Szövetségének,

nézeteit pedig liberálisnak tartja.

Közölte, számít arra, hogy ő is részt vesz a kormányalakítási tárgyalásokon.

A leköszönő kormánypártok mindeközben bírálják az ANO, az SPD és az Autósok egyezkedését. Szerintük előbb a kormányprogramról kellett volna megállapodni, és csak ezután a minisztériumok elosztásáról