Infostart.hu
2025. október 10. péntek
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke (k) bejelenti az ANO választási gyõzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babis nagy bejelentést tett Prágában

Infostart / MTI

Megállapodás a tárcák elosztásról: Csehországban a kormányalakítási tárgyalásokat folytató Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok párt megegyezett pénteken a tárcák elosztásáról - jelentette be Andrej Babis, az ANO elnöke, aki várhatóan az új kormány elnöke lesz.

A közlemény szerint 16 tagú kormány lesz, amelyben az ANO-nak a kormányfőn kívül nyolc minisztere lenne, az Autósok négy minisztériumot irányítanak, míg az SPD delegáltjai három minisztérium élén állnának. Viszont az SPD igényt tarthat a képviselőház, azaz a parlamenti alsóház elnöki tisztségére.

Konkrét neveket Andrej Babis nem közölt - írja a közleményt ismertető CTK hírügynökség.

"Alázatosan jelentem: a feladat teljesítve. Kitűztem magam elé, hogy máig, péntekig megegyezünk a tárcák elosztásáról. Sikerült. Mintegy öt órán át tárgyaltunk" - jelentette ki Babis az X-en közzétett videójában.

A három párt megállapodását később Tomio Okamura, az SPD elnöke megerősítette. "Röviddel ezelőtt megegyeztünk az ANO-val és az Autósokkal a tárcák elosztásáról a most megalakuló új kormányban" - írta szintén az X-en megjelent bejegyzésében Okamura, aki a képviselőház elnöki posztjának várományosa.

A nyilvánosságra hozott információk szerint Andrej Babis személyében az ANO adhatja a kormányfőt és a következő nyolc tárca vezetőjét: ipari és kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, igazságügyi, munkaügyi és népjóléti, oktatásügyi, regionális fejlesztési és belügyminisztérium.

Az Autósok vezetnék a külügyminisztériumot, a kultúrát, a környezetvédelmet, valamint az újonnan létrehozandó sport és "megelőzési" tárcát.

Az SDP képviselője állna a védelmi minisztérium, az agrártárca és a közlekedési tárca élén. A mozgalom megerősítette, hogy politikusok helyett szakértőket kíván jelölni tárcavezetőknek.

A sajtónak kiszivárgott értesülések szerint a Filip Turek (Autósok) lenne a külügyminiszter, Alena Schillerová (ANO) a pénzügyminiszter, Karel Havlícek pedig az ipari és kereskedelmi minisztériumot irányítaná.

A mostani kormánypártok egyaránt bírálják a kormányalakítási tárgyalásokat. Szerintük előbb a kormányprogramról kellett volna megállapodni, és csak azután a tárcák elosztásáról.

