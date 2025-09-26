ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Iráni gyártású Sahed-136 drónok, amelyeket az oroszok Gerany-2 néven állítottak hadrendbe.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Többször jártak kínai drónszakértők egy szankcionált orosz hadiipari cégnél és segítették úgynevezett öngyilkos drónok fejlesztését. A Reuters úgy értesült, hogy a kínai komponensek és technológia már most is jelentős szerepet játszik az orosz légidrón-készletekben.

A kínai mérnökök és technikusok a tavalyi év második negyedévben legalább hat alkalommal ellátogattak az orosz állami tulajdonú IEMZ Kupol hadiipari cég Izsevszkben található üzemébe. A Reuters szerint ez akkor történt, amikor a gyártóhoz kínai gyártmányú felderítő és támadó drónok érkeztek orosz közvetítőn keresztül. A dokumentumok – köztük számlák és bankszámlakivonatok – arra utalnak, hogy a Sichuan AEE nevű dróngyártó cég többféle, egyszer felhasználható támadó drónt szállított a Kupolnak, és a tesztek során új típusok repüléspróbái zajlottak egy oroszországi kísérleti helyszínen 2024 utolsó negyedévében.

Az értesülés szerint

a kínai szakértők nem csupán szaktanácsot adtak: részt vettek összeszerelésben, az üzem személyzetének betanításában, sőt a teszteken is jelen voltak

– egyes leellenőrzött repülőjegyek pedig arra utalnak, hogy a tesztek utáni napon távoztak Oroszországból. A Sichuan AEE dróngyártó több mint ötmillió jüant – körülbelül 700 ezer dollárt – számlázott a TSK Vektor nevű orosz beszerző cégnek olyan A200-asokért, amelyek zavarásellenes berendezéssel vannak felszerelve – és a tranzakciók időszaka pedig 2025 második negyedévére esik.

Samuel Bendett, a washingtoni Új Amerikai Biztonság Központja kutatója a Reutersnek azt mondta, hogy kínai komponensek és technológia már most is jelentős szerepet játszik az orosz légidrón-készletekben. A dokumentumok szerint

a Kupol érdeklődése a kínai eszközök iránt — és a kínai szakértők ismételt jelenléte — arra utalhat, hogy új modellek gyártását tervezik vagy felgyorsítják a folyamatot.

A kínai külügyminisztérium viszont hivatalos közleményében azt állította, hogy nem tud ilyen együttműködésről, és hangsúlyozta: az ország szigorúan tartotta magát ahhoz, hogy nem szállít halált okozó fegyvereket az ukrajnai konfliktus résztvevőinek.A Kreml és a Kupol nem válaszolt a megkeresésre.

Mint a hírügynökség még júliusban állította, a Kupol több ezer Garpija néven ismert öngyilkos drónt gyártott le, kínai alkatrészek, köztük motorok felhasználásával. A Garpiják az iráni Sahed drónok dizájnját követik – ezek az eszközök több száz kilométerre képesek repülni, majd zuhanórepülésben a célba csapódni. Az ukrán vezetés azt állítja, hogy havonta 500 Sahedet vetnek be az ország ellen.

