Íme a tanárhiány a számok nyelvén Szlovákiában

Bár az álláshirdetések száma valamivel kevesebb, mint tavaly, továbbra is nagy a pedagógushiány Szlovákiában „Oldalunkon az iskolák ingyen tehetik közzé álláshirdetéseiket, jelenleg 1248 alkalmazottat keresnek. Tavaly ilyenkor 450-nel több ilyen álláshirdetés volt. A hirdetések 82 százaléka nem pedagógiai alkalmazottra vonatkozik” – közölte az Alma Career társaság.

Az általános iskolák felső tagozataira összesen 239 pedagógusi állást kínálnak, a középiskolák 149 betöltetlen tanári állást hirdettek meg, az óvodák pedig 103 óvónőt keresnek, az alsó tagozatokon 100 betöltetlen pedagógusi állás van. Így összességében az általános és középiskolák 482 tanárt vennének fel. Emellett jelenleg 9 iskolaigazgatói poszt betöltetlen.

A legtöbb iskola matematikatanárt keres, közel 100-at, ezután következnek az angoltanárok, az informatikatanárok, a fizikatanárok és a szlovák szakos tanárok. Pozsony megyében még 232 tanár hiányzik, Nagyszombat megyében 60, Kassa és Nyitra megyében 46. Az iskolák ezen felül nehezen találnak takarítónőket, konyhai kisegítő munkaerőt és szakácsnőket.

Tomáš Drucker szlovák oktatási miniszter úgy fogalmazott, a tanárhiányt rövid idő alatt nem lehet megoldani. Hozzátette, hogy a már bevezetett intézkedéseknek is van egyfajta „késése”. A tárcavezető hangsúlyozta, amit eddig megtettek, azok olyan jogszabályi változtatások, amelyek vonzóbbá tehetik ezt a hivatást: ilyenek a kompenzációs hozzájárulások módosításai, a bérek valorizációja vagy a még tanuló, leendő pedagógusok foglalkoztatásának lehetősége. „Az alapképzést elvégzőket igyekszünk bevonni a pályára, hogy legyen valamennyi tapasztalatuk, kialakítsanak kötődéseket, és később is a közoktatásban maradjanak” – jegyezte meg a miniszter. A tárca több mint két éve ösztöndíjprogramokat is indított, amelyekkel arra motiválja a diákokat, hogy a tanári pályát válasszák. „Emellett a hiányzó szakterületekre, mint az informatika, a fizika vagy a matematika, külön figyelmet fordítunk” – fejtette ki Tomáš Drucker, aki csütörtökön cseh kollégájával, Mikuláš Bekkel találkozott a Magas-Tátrában.

A cseh oktatási miniszter kiemelte: kulcskérdés, miként tudják korszerűsíteni a jövő tanárainak képesítési feltételeit. Az elmúlt hat évben 50 ezer új alkalmazott került a regionális oktatásba Csehországban, közülük mintegy a fele tanár. Nem sikerül azonban teljesíteni a képesítési követelményeket. „Egyre több olyan ember kerül a pályára, aki korábban nem szerzett tanári végzettséget” – magyarázta a cseh tárcavezető. Gondot jelent továbbá, hogy nincs elegendő pedagógus bizonyos tantárgyakhoz, különösen fizikából és kémiából. A minisztérium ezért a cseh felsőoktatási intézményekhez fordult, azzal a kéréssel, hogy nagyobb létszámban vegyenek fel hallgatókat ezekre a szakokra.